Integrantes del taller de arte Xibalbá organizados por el colectivo Zion Art Studio comenzaron el montaje de un códice junto a una representación de Nezahualcóyotl dorada, que formará parte de la del Zócalo capitalino, en el marco de las celebraciones del .

De acuerdo con , diseñadora de la estructura, la pieza medirá aproximadamente seis metros y se espera que esté lista para el próximo viernes.

“El montaje requiere precisión y dedicación, por lo que nuestro equipo trabaja de manera constante desde el día de ayer”, señaló Rangel.

Nezahualcóyotl dorada, formará parte de la Mega Ofrenda del Zócalo capitalino. Foto: Arantxa Meave
El equipo encargado del montaje está conformado por alrededor de 30 personas, quienes participan en la construcción y ensamblaje de los elementos que conformarán esta reinterpretación de lo prehispánico, centrada en el peregrinaje mítico de Aztlán hacia la construcción de Tenochtitlan.

La instalación artística llevará por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, y es obra del colectivo Zion Art Studio, con más de 15 años de trayectoria en proyectos culturales y artísticos en todo el país.

Rangel agregó que, además de la pieza central en el Zócalo, en el Deportivo de la alcaldía Xochimilco se podrá apreciar la ofrenda que el taller realizó el año pasado, permitiendo a los visitantes conocer la evolución de su trabajo artístico.

El viernes pasado durante una conferencia de prensa, Argel Gómez subsecretario de Cultura y director de Grandes Festivales Comunitarios, informó que, además de la Mega Ofrenda Monumental, se instalará un tapete denominado “Camino al Mictlán” en Avenida 20 de Noviembre, que complementará la propuesta visual y temática de la celebración.

La elección de la Mega Ofrenda se realizó a través de una consulta pública organizada por la Secretaría de Cultura, buscando reflejar la tradición y participación comunitaria en estas festividades.

La Mega Ofrenda del Zócalo capitalino estará abierta al público del sábado 25 de octubre al 2 de noviembre.

