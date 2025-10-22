Con motivo del Día de Muertos y de esta tradición mexicana, el Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo su 12 edición de la Mega Procesión de las Catrinas.

En esta ocasión se esperan más de 16 mil personas caracterizadas, quienes conformarán un total de 40 contingentes temáticos.

¿Cuándo será la Mega Procesión de las Catrinas?

Este viernes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que este evento se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre a las 18:00 horas.

"Llegaron las catrinas y catrines a Xochimilco a invitarnos a que el 26 de octubre a las seis de la tarde compartamos este gran evento”, dijo la mandataria.

La productora General del evento, Jessica Esquivias Rodríguez, explicó que en el evento se recorrerá toda la Avenida Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

Ahí, explicó, habrá un espectáculo musical con La Orquesta de Pérez Prado y el grupo Maconde, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

"Sin maquillistas no hay catrina, así que este año contamos con el talento de Mega Body Paint México”, adelantó la encargada de la organización.

