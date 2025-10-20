Como parte de las tradicionales ofrendas, el subsecretario de Cultura y director de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez, anunció que se colocará una Mega Ofrenda Monumental en el Zócalo capitalino, mientras que sobre Avenida 20 de Noviembre se instalará un tapete denominado "Camino al Mictlán".

Explicó que la Ofrenda Monumental fue elegida por votación ciudadana tras una convocatoria pública.

Detalló que la propuesta ganadora, del cartonero Marco Medina, representa a Tonantzin y a las diosas mesoamericanas que traen ofrendas de plantas y animales tradicionales, como parte de los 700 Años de la Fundación de Tenochtitlán.

Este viernes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció también megaofrendas en seis alcaldías, las cuales son Tláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlatelolco, a fin de descentralizar las actividades culturales. “Queremos que el Día de Muertos se viva en toda la ciudad, no solo en el Centro”.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Mor, informó que la ofrenda del Zócalo será el corazón de una cartelera con más de 400 actividades en las 16 alcaldías, entre ellas la ópera en náhuatl Cuauhtemoctzin, dedicada a Tecuichpo, y el baile monumental “Muero por Bailar” del 30 de octubre.

