La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la exposición lumínica ‘Solo la Luz’, muestra artística que se exhibe sobre Paseo de la Reforma, y resignifica las raíces y tradiciones de la Ciudad y del país, y que forma como parte de las celebraciones por el Día de Muertos.

Al recorrer la exposición, la mandataria capitalina hizo un reconocimiento público a los artistas participantes, al tiempo que invitó a toda la población capitalina y a turistas a apreciar las obras y ejercer el derecho a la cultura y a la Ciudad con igualdad en el espacio público.

Subrayó que estas actividades se enmarcan como parte de las celebraciones del Día de Muertos, donde el Gobierno que representa realiza más 450 actividades culturales y recreativas gratuitas por toda la capital.

Clara Brugada inaugura la exposición "Solo la Luz" sobre Paseo de la Reforma

Clara Brugada mencionó que se planea que algunas de estas obras artísticas permanezcan en algún sitio público de la Ciudad para permitir a los habitantes y turistas apreciar las expresiones artísticas, y muestren a la Ciudad de México como una ciudad plural, diversa, cosmopolita y vibrante.

Durante el recorrido, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, mencionó que esta exposición es la disciplina de dibujar el espacio con esculturas a través de la luz y que en ella participa un grupo de artistas y arquitectos, cuyas propuestas son una forma de habitar el espacio público de manera generosa, de manera festiva.

“Es una forma contemplativa, a veces se nos olvida contemplar y simplemente relajarte a ver una pieza hermosa, una escultura hecha con luz y esto hace que la noche, el espacio público se vuelva un espacio familiar”, indicó la titular de Turismo.

Clara Brugada inaugura la exposición "Solo la Luz" sobre Paseo de la Reforma

David Di Bona, titular del Festival internacional de las Luces, Filux, señaló que el festival tiene 12 años de realizarse en la Ciudad y la han visitado más de 5 millones 500 mil personas. Informó que para la primera edición el 90% de los artistas eran extranjeros y que actualmente casi el 100% son mexicanos.

Añadió que más que un festival es una tímida exposición de arte lumínica de 14 piezas y que la idea es mostrar la multiplicidad de opciones que da la luz y reflexionar de manera íntima.

Sobre la Catrina Monumental, el expositor Gustavo Ríos, dijo que es parte del concepto de las celebraciones del Día de Muertos y refirió que con cada elemento de luz que está sobre Reforma se convierte en una gran ofrenda, que conecta a la población con ese espíritu social, ese ritual para recordar a los seres que ya se fueron.

Clara Brugada inaugura la exposición "Solo la Luz" sobre Paseo de la Reforma

La Catrina mide 9.5 metros, tiene 150 mil puntos de luz led, pesa una tonelada y media y está armada en 20 partes diferentes. La luz, al final del día, representa el camino para la llegada de los seres queridos el 2 de noviembre.