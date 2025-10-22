La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, pidió al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP) presentar el proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD), y aseguró que la falta de un titular en la Secretaría de Planeación no atrasará la consulta sobre éste, la cual comenzará el 10 de noviembre.

“Ya pronto vamos a dar a conocer quién queda en la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Y ojo: no tiene nada que ver con que la consulta se detenga. Vamos a invitar al Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad para que informe detalladamente cómo van los pasos, las fases y etapas. Es el Instituto de Planeación el que dirige ya este proceso”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que el atraso en los instrumentos de planeación se debió a que se conformaron los órganos de gobierno del IPDP.

“Vamos con estos plazos, que sí, se alargaron un poco los avances que nos marca la ley para dar a conocer la propuesta del Plan General de Desarrollo porque se conformaron los órganos de gobierno del Instituto de Planeación, en fin, tuvo que pasar la definición de titular y órganos de gobierno para llevar a cabo estas tareas de planeación”.

Este lunes, EL UNIVERSAL publicó que la Jefatura de Gobierno y el Congreso local tienen pendiente, desde hace tres años, la elaboración y aprobación, respectivamente, de todos los instrumentos de planeación de la Ciudad de México.

La Constitución Política local y la Ley del Sistema de Planeación marcaban fechas específicas para la entrada en vigor de estos instrumentos, las cuales no se cumplieron.

Falso proyecto de PGD

Brugada Molina aseguró que el proyecto de PGD que está circulando es falso. En rueda de prensa, se le cuestionó sobre la veracidad del documento de más de 300 páginas que contiene, entre otras cosas, un impuesto a la plusvalía.

“No se ha publicado, no dudo que esté circulando uno que es falso y que sea promovido por quienes siempre quieren que le vaya mal a la Ciudad, que distorsionan los datos y los proyectos. Por eso dije que el Instituto de Planeación estará acá [en conferencia de prensa]”.

Pidió al secretario de Gobierno que el Instituto de Planeación informe públicamente el día que se publique el plan, el cual se difundirá en varios espacios.