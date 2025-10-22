La alcaldía Magdalena Contreras presentó su cartelera cultural para festejar el Día de Muertos 2025.

Como cada año, los días 1 y 2 de noviembre, los habitantes de los cuatro pueblos originarios de San Bernabé Ocotepec, San Jerónimo Lídice, La Magdalena Atlitic y San Nicolás Totolapan, rendirán homenaje a sus seres queridos que ya no están, en una de las festividades más representativas y entrañables de la Ciudad de México.

Al respecto, el alcalde Fernando Mercado destacó que estas celebraciones son una expresión viva de la memoria colectiva contrerense y una oportunidad para fortalecer el sentido de comunidad.

“En La Magdalena Contreras preservamos nuestras tradiciones con orgullo. El Día de Muertos no solo nos permite recordar a quienes se nos adelantaron, sino también celebrar la vida, la creatividad y la unión familiar. Invitamos a todas y todos a ser parte de esta gran fiesta, creando, participando y disfrutando de nuestras raíces”, argumentó.

Festival y actividades culturales

Durante el mes de octubre y principios de noviembre se estarán realizando diversas actividades en relación con esta celebración.

Cine gratis de Terror: todos los fines de semana de octubre se estarán presentando en el cine "Víctor Manuel Mendoza", de forma gratuita, varias películas de terror. Puedes consultar la cartelera en https://mcontreras.gob.mx/cartelera-cine/.

En el Foro Cultural "El Águila" se realizarán las siguientes actividades:

25 de octubre Vudú Horror Fest y Skambalache a partir de las 13:00 horas

Domingo de danzón el 26 de octubre

Noche de museos el 29 de octubre

Ojtli Festival de Otoño y Día de Muertos, 31 de octubre y 1 de noviembre

Viernes de Chacoteo, el 31 de octubre de 8:30 a 14:30 horas, en la Casa de Bellas Artes "Juventino Rosas", con música, activación física, arte urbano, talleres y actividades infantiles.

Presentación del Taller de Iniciación Musical, el 31 de octubre, de 16:00 a 19:40 horas.

Exhibición de ofrendas elaboradas por escuelas, organizaciones y comunidades, que podrán visitarse en distintos puntos de la alcaldía.

Además, la alcaldía convoca a participar en los concursos culturales de ofrendas, calaveras literarias, fotografía, alebrijes, máscaras tradicionales y mojigangas, con el propósito de fomentar la creatividad, preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer la identidad contrerense.

Las obras ganadoras de algunos concursos se exhibirán en la galería del Foro Cultural "El Águila".

Las personas interesadas en participar en estos concursos deberán ser residentes de La Magdalena Contreras y enviar su documentación (identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y formato de inscripción) antes del 30 de octubre al correo: convocatorias.cultura@mcontreras.gob.mx, o acudir a la Jefatura de Promoción Cultural y Vinculación Comunitaria (Camino Real a Contreras 27, Col. La Concepción), de 10:00 a 16:00 horas.

Consulta las bases completas en el portal de la alcaldía: https://mcontreras.gob.mx/convocatorias-y-resultados.

“Las tradiciones son el alma de nuestros pueblos. Invitamos a todas las familias a disfrutar del Día de Muertos con respeto, creatividad y alegría, para seguir construyendo una Contreras viva, unida y orgullosa de sus raíces” aseguró Fernando Mercado Guaida, alcalde de La Magdalena Contreras.

