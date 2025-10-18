Más Información

Este fin de semana inició el Festival en el Paseo de la Reforma, en el que productores del Suelo de Conservación ofertan plantas y artesanías típicas de la temporada.

Los expositores se ubican en el tramo que va de la Glorieta del Ahuehuete al Ángel de la Independencia, con productos desde los 20 pesos.

“Para nosotros es un orgullo venir de Xochimilco a dar este pedazo de mi tradición, porque creo que es una parte fundamental de nuestro país”, expresó Angélica Cortés, productora de cempasúchil del campo número 7 en el deportivo de Xochimilco.

Explicó que su familia inicia con el cultivo de la planta desde junio, un trabajo que se ha mantenido por generaciones. “Todas las alcaldías tienen algo, pero en Xochimilco tenemos la flor”, dijo con orgullo.

Por su parte, Uriel Ramírez, originario del pueblo de Zapata Nativitas, relató que el Festival les ha dado la oportunidad de darse a conocer, lo que le ha permitido consolidar una base de clientes que ya lo buscan cada año.

“No es solo vender por vender, tenemos que dar lo mejor para que nos tengan confianza en nuestro producto y sepan la calidad”, comentó.

Vende el cempasúchil crimol en maceta a 25 pesos, el bombón a 35 y el crimol en bolsa a 20; además, procura asesorar a sus compradores para mantener las plantas vivas, ya que requieren estar al aire libre y cuidados específicos.

Para Laura Ramírez, quien participa por primera vez en el Festival, la experiencia representa una gran oportunidad para dar a conocer su trabajo desde San Gregorio, Xochimilco.

Señaló que las lluvias recientes afectaron la producción. “Se les pega mucho el hongo a la flor, entonces tenemos que curarlas y gastar en el producto”, explicó.

Aseguró que continuar con la tradición vale el esfuerzo. “Esto es de nuestros antepasados, es nuestra tradición y nuestra historia”.

Entre los expositores también se encuentra María del Carmen Bernal, vendedora de artesanías y macetas de terracota originaria de Cuemanco, quien destacó la importancia de mantener viva la producción mexicana.

Sin embargo, lamentó que la venta en aplicaciones como Temu afecte a los productores locales.

“Lo chino sale más barato, pero no tiene la misma calidad, la gente prefiere barato que calidad”, señaló.

Con más de 30 años en el oficio, asegura que seguirá participando para promover el trabajo artesanal.

El Festival del Cempasúchil estará abierto hasta el 2 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas, y reúne a 69 productores de flores y artesanías.

El evento es organizado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), y la Secretaría de Turismo.

