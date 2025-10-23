“Lo hago por amor a la gente que te felicita, te dice que te ves muy bien y los niños se acercan a pedirte fotos”, dijo Luis Ángel Leal, organillero en la avenida Madero del Centro Histórico, mientras acercaba su gorra a los turistas.

Luis Ángel lleva cuatro años caracterizándose por el Día de Muertos. La idea surgió cuando los organilleros del Centro notaron que muchas personas utilizaban botargas y otros elementos relacionados con la festividad.

Explicó que al principio solo utilizaban el maquillaje de catrín, pero con el tiempo fueron incorporando sombreros charros, camisas bordadas y otros elementos representativos de la cultura mexicana.

“Ahora buscamos mantener la tradición del Día de Muertos” Foto: Arantxa Meave

Comentó que, aunque al principio la motivación eran las ganancias, con el tiempo la razón principal cambió.

“Ahora buscamos mantener la tradición del Día de Muertos”, afirmó.

Además, resaltó que este año comenzó a vestirse de esta manera a partir del 20 de octubre y planea mantenerlo hasta el próximo 2 de noviembre, combinando catrín, charro y músico.

Luis detalló que estas interacciones con el público fortalecen su vínculo con quienes disfrutan la festividad y le permiten mantener viva la tradición, transmitiendo la riqueza cultural del Día de Muertos a los visitantes de la avenida Madero.

