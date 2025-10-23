Más Información

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

“Lo hago por amor a la gente que te felicita, te dice que te ves muy bien y los niños se acercan a pedirte fotos”, dijo Luis Ángel Leal, en la avenida Madero del , mientras acercaba su gorra a los turistas.

Luis Ángel lleva cuatro años caracterizándose por el . La idea surgió cuando los organilleros del Centro notaron que muchas personas utilizaban botargas y otros elementos relacionados con la festividad.

Explicó que al principio solo utilizaban el maquillaje de catrín, pero con el tiempo fueron incorporando sombreros charros, camisas bordadas y otros elementos representativos de la cultura mexicana.

“Ahora buscamos mantener la tradición del Día de Muertos” Foto: Arantxa Meave
“Ahora buscamos mantener la tradición del Día de Muertos” Foto: Arantxa Meave

Lee también:

Comentó que, aunque al principio la motivación eran las ganancias, con el tiempo la razón principal cambió.

“Ahora buscamos mantener la tradición del Día de Muertos”, afirmó.

Además, resaltó que este año comenzó a vestirse de esta manera a partir del 20 de octubre y planea mantenerlo hasta el próximo 2 de noviembre, combinando catrín, charro y músico.

Luis detalló que estas interacciones con el público fortalecen su vínculo con quienes disfrutan la festividad y le permiten mantener viva la tradición, transmitiendo la riqueza cultural del Día de Muertos a los visitantes de la avenida Madero.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]