Araceli Rosas, vendedora de calaveras de azúcar y de chocolate en el Mercado de Jamaica, comentó que la mayoría de las personas gasta alrededor de 200 pesos para la compra de productos para la ofrenda de Día de Muertos, aunque reconoció que el costo de los productos ha aumentado recientemente.

“El estándar es que las personas gasten aquí unos 200 pesos, pero en general yo creo que el gasto total de una ofrenda ronda entre 600 y 700 pesos”, dijo.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en dicho mercado, comerciantes de papel picado, flores de cempasúchil, catrinas, calaveras de azúcar, fruta, incienso y decoraciones coincidieron en que el gasto promedio para montar una ofrenda de Día de Muertos oscila entre 400 y mil pesos, dependiendo del tamaño y los elementos que se incluyan.

Viridiana García, de 41 años de edad, acudió al Mercado de Jamaica para comprar flores e incienso; este año destinó un presupuesto de mil 500 pesos para su ofrenda; sin embargo, aseguró que el incremento de precios la sorprendió.

“Pensé que gastaría mucho menos por lo que veía, pero los precios han subido bastante”, señaló mientras elegía papel picado y velas.

En la entrada del mercado, Emilia, de 16 años, quien vende frutas, mencionó que los compradores suelen gastar alrededor de 500 pesos en productos como manzanas, plátanos y cañas; en su puesto, el kilo de manzana verde se ofrece a 25 pesos, la caña a 20, el plátano a 15 y la manzana roja a 30 pesos.

Alan García Machado y su esposa, Fernanda Alcívar, comentaron que destinaron un presupuesto de 500 pesos para adquirir flor de cempasúchil, velas, incienso, calaveras de azúcar y decoraciones alusivas a los perros.

Comerciantes del Mercado de Jamaica coincidieron en que el gasto para montar una ofrenda de Día de Muertos depende del tamaño y los elementos que se incluyan. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Explicaron que este es el primer año que colocan una ofrenda, ya que nació su bebé y planean mantener la tradición.

“Es parte de nuestra cultura y nosotros, como nueva familia, queremos hacerlo. Además, no es tan caro y puedes reutilizar varios elementos”, comentó Fernanda.

Valeria Pérez, vendedora de flores y catrinas artesanales junto con su familia, señaló que una persona puede gastar desde 300 pesos sólo en flor hasta 3 mil pesos si busca figuras decorativas más elaboradas.