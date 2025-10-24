Día de Muertos 2025: Consejos para que tus flores de cempasúchil duren más tiempo en la ofrenda

Más Información
Año con año, durante el Día de Muertos, la flor de cempasúchil se convierte en el alma viva de las ofrendas, pues con su color naranja intenso y su inconfundible aroma, (según la tradición mexicana) guía a los espíritus de regreso a su hogar. Sin embargo, estas flores son delicadas y, si no se cuidan bien, pueden marchitarse en pocos días.
Por este motivo, a continuación te compartimos los mejores consejos para conservar tus flores de cempasúchil frescas y radiantes durante toda la celebración.
Consejos para que tus flores de cempasúchil duren más tiempo
- Elige flores frescas desde el principio
El secreto para que tus flores duren más está en elegirlas bien desde el mercado, opta por un cempasúchil con pétalos firmes y tallos verdes. Evita los ramos con hojas amarillas o flores muy abiertas; eso indica que están cerca del final de su vida.
Si puedes, compra directamente a productores locales o en tianguis donde las flores sean recién cortadas.
- Corta los tallos en diagonal antes de colocarlas
Antes de poner las flores en agua o en la ofrenda, corta los tallos en diagonal con un cuchillo limpio o tijeras de jardinería y retira las hojas que queden sumergidas, ya que se pudren rápido y contaminan el agua. Este pequeño detalle permite que las flores absorban mejor los nutrientes y el agua, lo que alarga su frescura hasta 5 o 6 días más.
- Usa agua limpia y cámbiala cada dos días
Si colocas las flores en jarrones o floreros usa agua filtrada y añade una cucharadita de azúcar o bicarbonato para nutrir y desinfectar. No olvides cambiarla cada 48 horas y limpiar el florero para evitar bacterias.
Este método ayuda a mantener el color brillante y el aroma característico del cempasúchil.
- Mantén tu ofrenda lejos del sol directo y del calor
El cempasúchil es muy sensible al calor y a los espacios cerrados, así que coloca la ofrenda en un lugar fresco y ventilado, alejada de focos o velas encendidas demasiado cerca. Si las flores están al aire libre, protégelas del viento y del sol de mediodía.
Una temperatura templada y sombra natural son clave para preservar su vitalidad.
- Rehidrata las flores si comienzan a marchitarse
Si notas que tus flores empiezan a decaer corta medio centímetro del tallo y sumérgelas en agua fría por 30 minutos, posteriormente rocía los pétalos con un atomizador de agua limpia.
Este truco puede revivir temporalmente las flores y mantener su aspecto fresco por un par de días más.
- Ante altas temperaturas, decora con pétalos frescos o secos
Para quienes vivan en un clima caluroso y las flores no duran tanto, puedes usar pétalos frescos para formar caminos o decorar el altar. O bien, secar flores de cempasúchil unos días antes y utilizarlas como adorno natural.
Las flores secas mantienen su aroma y color si se guardan en un lugar oscuro y ventilado.
