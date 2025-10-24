Más Información

Día de Muertos 2025: Consejos para que tus flores de cempasúchil duren más tiempo en la ofrenda

Día de Muertos 2025: Consejos para que tus flores de cempasúchil duren más tiempo en la ofrenda

Hollywood Arts regresa: Netflix anuncia nueva serie spin-off de Victorious

Hollywood Arts regresa: Netflix anuncia nueva serie spin-off de Victorious

El insólito caso de Kira: fingió un embarazo y usó una muñeca de silicona como recién nacida

El insólito caso de Kira: fingió un embarazo y usó una muñeca de silicona como recién nacida

Luisito Comunica se une a la voz de Fierro Viejo para darle sonido a su tequila

Luisito Comunica se une a la voz de Fierro Viejo para darle sonido a su tequila

El truco para que tu casa huela a otoño con solo 5 ingredientes

El truco para que tu casa huela a otoño con solo 5 ingredientes

Año con año, durante el , la se convierte en el alma viva de las ofrendas, pues con su color naranja intenso y su inconfundible aroma, (según la tradición mexicana) guía a los espíritus de regreso a su hogar. Sin embargo, estas flores son delicadas y, si no se cuidan bien, pueden marchitarse en pocos días.

Por este motivo, a continuación te compartimos los mejores consejos para conservar tus flores de cempasúchil frescas y radiantes durante toda la celebración.

Leer también:

Aprende a cuidar la flor de cempasúchil en la od¿frenda. Foto: Especial
Aprende a cuidar la flor de cempasúchil en la od¿frenda. Foto: Especial

Consejos para que tus flores de cempasúchil duren más tiempo

  • Elige flores frescas desde el principio

El secreto para que tus flores duren más está en elegirlas bien desde el mercado, opta por un cempasúchil con pétalos firmes y tallos verdes. Evita los ramos con hojas amarillas o flores muy abiertas; eso indica que están cerca del final de su vida.

Si puedes, compra directamente a productores locales o en tianguis donde las flores sean recién cortadas.

  • Corta los tallos en diagonal antes de colocarlas

Antes de poner las flores en agua o en la ofrenda, corta los tallos en diagonal con un cuchillo limpio o tijeras de jardinería y retira las hojas que queden sumergidas, ya que se pudren rápido y contaminan el agua. Este pequeño detalle permite que las flores absorban mejor los nutrientes y el agua, lo que alarga su frescura hasta 5 o 6 días más.

Leer también:

Ofrenda Día de Muertos. Foto: Flickr
Ofrenda Día de Muertos. Foto: Flickr
  • Usa agua limpia y cámbiala cada dos días

Si colocas las flores en jarrones o floreros usa agua filtrada y añade una cucharadita de azúcar o bicarbonato para nutrir y desinfectar. No olvides cambiarla cada 48 horas y limpiar el florero para evitar bacterias.

Este método ayuda a mantener el color brillante y el aroma característico del cempasúchil.

  • Mantén tu ofrenda lejos del sol directo y del calor

El cempasúchil es muy sensible al calor y a los espacios cerrados, así que coloca la ofrenda en un lugar fresco y ventilado, alejada de focos o velas encendidas demasiado cerca. Si las flores están al aire libre, protégelas del viento y del sol de mediodía.

Una temperatura templada y sombra natural son clave para preservar su vitalidad.

  • Rehidrata las flores si comienzan a marchitarse

Si notas que tus flores empiezan a decaer corta medio centímetro del tallo y sumérgelas en agua fría por 30 minutos, posteriormente rocía los pétalos con un atomizador de agua limpia.

Este truco puede revivir temporalmente las flores y mantener su aspecto fresco por un par de días más.

  • Ante altas temperaturas, decora con pétalos frescos o secos

Para quienes vivan en un clima caluroso y las flores no duran tanto, puedes usar pétalos frescos para formar caminos o decorar el altar. O bien, secar flores de cempasúchil unos días antes y utilizarlas como adorno natural.

Las flores secas mantienen su aroma y color si se guardan en un lugar oscuro y ventilado.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]