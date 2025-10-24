El truco para que tu casa huela a otoño con solo 5 ingredientes

No cabe duda de que el otoño es la temporada favorita de muchos, pues el clima comienza a descender y la humedad del verano poco a poco desaparece para dar paso a un ambiente más frío, lo cual se refleja en la singular caída de las hojas de los árboles.

En ese sentido, esta época se caracteriza por su combinación de aromas muy particulares con especias que se suelen utilizar en la preparación de guisos y bebidas como canela, naranja y vainilla. Por tal motivo, a continuación te diremos cómo puedes lograr que tu casa huela a otoño con un ambientador casero que sorprenderá a tus invitados.

Leer también: Krispy Kreme lanza promoción de donas a 23 pesos ¿cuándo y cómo aplica?

La combinación de especias crea el aroma característico del otoño. Foto: Freepik

El truco casero para que tu casa huela a otoño

Entre Halloween, Día de Muertos y el Día de Acción de Gracias, las reuniones con amigos y familia durante octubre y noviembre se vuelven frecuentes, así que si deseas darle un toque único a tu casa y refrescar el ambiente, solo necesitas 5 ingredientes.

Ingredientes:

1 Cáscara de una naranja

1 Rama de canela

5 Clavos de olor

1 Cucharadita de esencia de vainilla

500 ml de agua

Preparación:

Pon el agua a hervir en una olla y coloca los ingredientes, déjalos a fuego medio y cuando esté en punto de ebullición, baja la temperatura para que cada elemento suelte sus propiedades durante al menos media hora.

Foto: Especial

Preparar esta mezcla en un día especial o antes de las reuniones, hará que toda la casa se impregne de un aroma delicioso y para que dure todo el día, vacía la mezcla ya fría en un frasco y coloca varitas de madera para que siga soltando el olor.

Otro tip, es colocar un poco de la mezcla en un atomizador y puedes rociarlo en zonas estratégicas como atrás de la puerta, las esquinas de las paredes, o incluso alfombras o cortinas, ya que al ser una preparación con ingredientes naturales, el rocío no dejará manchas en la tapicería.

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs