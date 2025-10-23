Krispy Kreme lanza promoción de donas a 23 pesos ¿cuándo y cómo aplica?

La famosa tienda de donas, Krispy Kreme celebra la llegada de una de las temporadas más esperadas del año con un dulce sabor al poner en promoción todas las donas en $23.00 pesos

Las donas se han convertido en el postre favorito de muchos y gracias a la cadena fundada en Charlotte, Carolina del Norte, se ha posicionado en el gusto de los consumidores mexicanos.

Este precio especial estará disponible por tiempo limitado, así que continúa leyendo para que no se te pase la fecha y puedas disfrutar de este delicioso postre junto a toda la familia.

Krispy Kreme lanzó una nueva colección de donas para celebrar Halloween. Foto: Instagram

¿Cuándo es la promoción de donas a 23 pesos en Krispy Kreme?

Por medio de sus redes sociales oficiales Krispy Kreme compartió con sus seguidores que todas sus variedades de donas, incluyendo los nuevos lanzamientos por temporada de Halloween, tendrán un precio de $23.00 pesos solo este fin de semana.

Así que del 23 al 25 de octubre, esta promoción estará disponible directamente en tiendas físicas y en delivery por medio de aplicaciones, excepto aeropuertos, tiendas Oxxo y HEB. Además la media docena tendrá un precio especial de $138.00 pesos.

Para más detalles y dudas sobre las sucursales participantes más cercanas, se recomienda consultar el localizador de sucursales disponible en el sitio web de Krispy Kreme.

