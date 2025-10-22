Así es la casa diseñada por Diane Keaton valuada en casi 30 millones de dólares

La actriz, ganadora del Oscar por su inolvidable papel en Annie Hall, además de dos Globos de Oro y un premio BAFTA, Diane Keaton falleció a los 79 años. Dejó atrás no solo una carrera prolífica en cine, teatro y televisión, sino también una herencia estimada en casi 100 millones de dólares y una mansión ubicada en el corazón de Los Ángeles.

Reconocida por su estilo personal, Diane Keaton se convirtió en un ícono de la moda alternativa en Hollywood, destacándose en cada aparición en la alfombra roja por romper con los moldes tradicionales y mantener una estética propia y audaz.

Tras años de comprar y vender propiedades, decidió dar un paso distinto: construir su propia casa desde cero. Así lo relató en su libro "La casa que Pinterest construyó", donde confesó que, al inicio, ni siquiera conocía la plataforma y fue una amiga quien le presentó Pinterest. En ese entonces, Keaton comenzó a recopilar imágenes e ideas que la inspiraron a diseñar la mansión de sus sueños.

¿Cómo es la lujosa mansion diseñada por Diane Keaton? Para Diane Keaton, esta casa tenía un valor sentimental, ya que le traía recuerdos de su infancia. En su libro, cuenta que su madre solía leerle "Los tres cerditos", y desde entonces soñaba con vivir en una casa de ladrillos. Ese deseo se hizo realidad con esta propiedad. Hace algunos meses, la puso a la venta por casi 30 millones de dólares, aunque aún no se confirmó si la operación se concretó antes de su muerte.El exterior de la casa consta en una imponente fachada de ladrillo. Sin embargo, al atravesar la entrada, el ambiente cambia por completo y sorprende con una atmósfera distinta.El salón principales un espacio amplio y abierto, con paredes de ladrillo blanco y sin adornos. Frente a una chimenea decorativa, se ubican dos sofás oscuros con detalles en blanco que aportan luz al ambiente. Las vigas de madera expuestas suman calidez, y la iluminación, con grandes focos negros en lugar de lámparas tradicionales, le da un toque original y distinto al estilo típico de las casas de celebridades.Leer también: Medio Metro Original ofrece apoyar con gastos funerarios a personaje fallecido en Puebla La propiedad fue diseñada por la fallecida actriz. Foto: Especial La cocina, uno de los espacios clave de la planta baja, tiene un significado especial para Keaton. En su libro, destaca su importancia con una frase que resume su visión: "Todo lo que puedo decir es que, para bien o para mal, en la salud y en la enfermedad, nuestra cocina fue construida para honrar la luz". Fiel al estilo del resto de la casa, combina lo moderno con detalles rústicos e industriales. La propiedad fue diseñada por la fallecida actriz. Foto: Especial El dormitorio principal se destaca por su amplitud, aunque lo más interesante es el baño, con un diseño poco convencional. A pesar de haber sido construido en 2017, mantiene un estilo atemporal: está revestido con azulejos cerámicos blancos y cuenta con una bañera rodeada de velas, ubicada detrás de elegantes mamparas negras. En el exterior, el patio ofrece un espacio cálido y acogedor, con una fogata central rodeada de sillones, ideal para disfrutar al aire libre. *El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

