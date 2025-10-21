Medio Metro Original ofrece apoyar con gastos funerarios del personaje fallecido en Puebla

El pasado 20 de octubre se difundió la noticia sobre la muerte de Francisco Pérez, mejor conocido como “Medio Metro de Puebla”, a través de redes sociales el Grupo Súper T de Paco Toxqui con quien recientemente había trabajado, confirmó la lamentable noticia.

Ante la conmoción ocasionada por el deceso del bailarín, se generó una confusión en la red con otros personajes que de igual manera son conocidos bajo ese apodo, entre ellos José Eduardo Rodríguez “Medio Metro Original”, quien se viralizó en el 2022 al colaborar junto a Sonido Pirata.

Por este motivo, el personaje que se popularizó por vestir un disfraz de “El Chavo del 8” en sus presentaciones, compartió un clip donde aclaró rumores y enfatizó que no se trataba de él, sino del “Medio Metro de Puebla”, además aprovechó el momento para enviar el pésame a la familia del bailarín y ofrecer su ayuda en los gastos funerarios.

Leer también: Muere "Medio Metro" de Puebla: ¿quiénes han caracterizado al personaje?

Francisco Pérez es el Medio Metro de Puebla. Foto: Redes Sociales

Medio Metro Original ofrece apoyar con gastos funerarios del bailarín de Puebla

De acuerdo con los reportes de las autoridades municipales, el cuerpo del bailarín Francisco Pérez conocido como “Medio Metro” fue encontrado sin vida en la barranca de San Aparicio, al norte del estado de Puebla. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se mantiene a la espera de los resultados de la necropsia para determinar la causa del deceso.

Por su parte, en el video de José Eduardo Rodríguez, además de aclarar que el bailarín fallecido se trata del “Medio Metro de Puebla”, se dirigió a la familia para hacer un noble ofrecimiento: “le envío a la familia mi más sentido pésame, también quiero decirles que me contacten para poderlos ayudar en sus gastos funerarios”, mencionó.

Además, en el comunicado expresó su deseo por que se haga justicia y encuentren a los responsables.

Leer también: La Cotorrisa lanza el “Jarochotón” para ayudar a los damnificados de Veracruz

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs