Salinas Pliego reacciona a la respuesta de Landau a Díaz-Canel sobre el “bloqueo” a Cuba

El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego se posicionó en el centro de la controversia por medio de redes sociales al responder a los comentarios entre el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Tras compartir una publicación donde el líder cubano acusó al gobierno de Estados Unidos de supuestamente "engañar" a otros países para unirse a un bloqueo comercial contra Cuba, medida que presuntamente buscaría restringir las relaciones económicas con la isla.

Tensión entre Cuba y Estados Unidos. Foto: AP/Archivo

“El Gobierno de EU presiona y engaña a varios países para que cambien su posición tradicional contra el bloqueo a nuestro pueblo. Temen lo que ocurrirá: el rechazo de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional a su política genocida y de asfixia económica contra Cuba”, señaló el mandatario.

Ante dicho comentario, el diplomático estadounidense Christopher Landau, también conocido como “El Quita Visas”, negó la existencia del bloqueo y arremetió contra Díaz-Canel; “Ni siquiera usted ha de creer sus mentiras cada vez más descaradas. No existe un ‘bloqueo’ a su país; si fuera así ¿cómo llegaría todo ese petróleo mexicano y esos turistas alemanes y canadienses?, enfatizó Landau.

La tensión entre los políticos generó controversia en la red. Foto: Especial

Además, añadió una dura crítica al gobierno de Cuba: “El único ‘genocidio’ que hay por allá es el que ustedes cometen contra su propia pueblo, sometiéndolo al hambre y la miseria por sus fallidas políticas comunistas (...). Y hablando de votos, si tan orgullosos son de su gestión de los últimos 66 años, ¿por qué no permiten que su propio pueblo vote? ¿Será porque saben perfectamente bien, cómo lo sabemos todos, que sería un voto abrumador de rechazo y repudio?”.

Con la controversia que ocasionó el enfrentamiento en redes sociales, Salinas Pliego reaccionó al mensaje de Landau con una respuesta contundente que reavivó la tensión.

¿Qué dijo Salinas Pliego sobre el conflicto entre los políticos?

Con ambos políticos bajo el ojo mediático, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego apoyó las palabras de Landau criticando el régimen cubano y su gobierno socialista

“Que bien dicho amigo Chris Landau, esos zurdos de mier*** no se cansan de mentir, robar y esclavizar al pueblo cubano”, señaló. Con su posicionamiento, el empresario abrió un debate entre los usuarios.

