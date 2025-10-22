¿Cuándo es el Black Friday 2025 en México? Conoce la fecha exacta

Con la llegada del mes de Noviembre, se acerca una temporada de atractivos descuentos protagonizada por el Buen Fin en México y el Black Friday en Estados Unidos, fechas dedicadas a captar la atención de los consumidores y reactivar la economía durante el último periodo del año.

Este fechas destacan por ser estratégicas para el comercio global, se ha convertido en todo un fenómeno y, ya sea de forma física o en línea, los consumidores adquieren productos o servicios a un precio más bajo o con facilidades de pago.

A pesar de que el El Buen Fin iniciará en México del 13 al 17 de noviembre, la fecha del Black Friday se mantiene fiel a la tradición estadounidense que marca su llegada. Por este motivo, a continuación te diremos cuando es para que no te pierdas los descuentos en diversas marcas internacionales.

Esta fecha se caracteriza por tener descuentos únicos exclusivamente ese día, generando un interés masivo en las ofertas. Foto: Pexels

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday, también conocido como "viernes negro", marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Esta jornada se celebra al día siguiente del Día de Acción de Gracias, que ocurre el cuarto jueves de noviembre.

Este evento se caracteriza por tener descuentos únicos exclusivamente ese día, generando un interés masivo en las ofertas y promociones tanto en tiendas físicas como en plataformas de ecommerce, lo que lo ha convertido en un referente mundial en el ámbito de las ventas.

Ofertas de Black Friday en Estados Unidos. Foto: AP

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en México?

Gracias a la visibilidad mundial que tiene esta fecha, muchas marcas aprovechan para unirse a los descuentos, incluso en México donde los compradores además de capturar las ofertas de marcas extranjeras con envío internacional, gozarán de los descuentos de muchos establecimientos que también tienen promociones por Black Friday.

En ese sentido, ya que este año el Día de Acción de Gracias será el jueves 27 de noviembre, el Black Friday 2025 será el viernes 28 de noviembre.

Entre las tiendas que suelen participar ofreciendo promociones tanto en tiendas como en línea destaca Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Samsung, por mencionar algunas. Sin embargo para confirmar que serán parte de Black Friday verifica en sus páginas oficiales.

black friday. Foto: Pexels

