Guía del Día de Muertos 2025: Cuándo poner la ofrenda de niños, adultos y mascotas

El Día de Muertos está a la vuelta de la esquina, debido a que se celebrará los próximos sábado 1° y domingo 2 de noviembre. Como parte de dicha celebración, cuyo fin es honrar y recordar a las difuntas y los difuntos, las familias mexicanas colocan en sus casas altares con ofrendas.

A continuación, te compartimos algunos datos para conmemorar esta festividad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2003.

Diferencia entre altar y ofrenda

A lo mejor creías que los conceptos "Altar" y "Ofrenda" aludían a lo mismo, pero no. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española (RAE), el primero consiste en una construcción elevada, y la segunda son cosas brindadas a las fallecidas y los fallecidos.

Ambos se ponen en los domicilios con la finalidad de darles la bienvenida a los seres queridos que se han adelantado en el camino, como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultas y adultos mayores, y mascotas.

¿Cuándo se ponen las ofrendas para mascotas, niños y adultos?

Los altares y las ofrendas deben colocarse antes del 27 de octubre debido a que las mascotas regresan ese día, en concordancia con la compañía estadounidense Petco. De ahí, las infancias y adolescencias son honradas a partir del 31 de octubre y hasta el 1° de noviembre, Todos los Santos, y los adultos el 2, Los Fieles Difuntos, según el calendario católico.

¿Qué elementos deben ponerse en el altar como ofrenda?

Los elementos que deben ponerse en el altar a manera de ofrenda van desde alimentos hasta objetos personales de la gente honrada. A continuación, más información:

Adornos : Papel picado, figuras o imágenes religiosas, veladoras, flores de cempasúchil, entre otros.

: Papel picado, figuras o imágenes religiosas, veladoras, flores de cempasúchil, entre otros. Alimentos : Azúcar, sal, platillos gastronómicos, pan de muerto, calaveritas de azúcar, dulces, cigarros, etcétera.

: Azúcar, sal, platillos gastronómicos, pan de muerto, calaveritas de azúcar, dulces, cigarros, etcétera. Bebidas : Agua, alcohol, atole, café, leche, tequila, vino, etc.

: Agua, alcohol, atole, café, leche, tequila, vino, etc. Objetos personales: Fotografías de las difuntas y los difuntos, y pertenencias consideradas con mucho valor sentimental; en el caso de mascotas, croquetas y juguetes.

