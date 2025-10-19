Las calles del primer cuadro de la Ciudad de México se llenaron de fantasía, color y baile durante las primeras horas de este sábado; al caer la tarde, fueron monstruos, zombies y algunas catrinas las que se apoderaron de la zona.

Desde antes del mediodía, miles de familias comenzaron a tomar un lugar en Zócalo —de donde salió el contingente, pasando por avenida Juárez y Paseo de la Reforma— para ver el paso de los alebrijes, esos animales fantásticos que nacen en los sueños y cobran vida a través del papel periódico y pinturas multicolor.

“Los alebrijes siempre gustan, es impresionante el trabajo que hacen las personas con el cartón; el ingenio”, expresó Natalia Limón, mientras esperaba el paso de las 200 figuras que permanecerán expuestas en Reforma hasta el 9 de noviembre.

La exposición de los 200 alebrijes permanecerá en Paseo de la Reforma hasta el 9 de noviembre. FOTOS: GABRIEL PANO. EL UNIVERSAL

“Siempre acudimos, es divertido”, dijo Pedro Gómez, mientras las familias a su lado aplaudían e incluso bailaban al ritmo de la Banda de Música del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina, así como de grupos de danza que amenizaron el paso de los alebrijes.

Recién habían pasado los alebrijes cuando los muertos vivientes captaron la atención de los asistentes. El Gobierno capitalino informó que 100 mil personas observaron el contingente. FOTOS: GABRIEL PANO. EL UNIVERSAL

“Estas actividades son las primeras que abren la conmemoración por el Día de Muertos”, señaló María Elena Torres, otra espectadora que asistió acompañada de su hijo disfrazado de un monstruo terrorífico, como los que ya se alistaban en el Monumento a la Revolución.

Recién habían pasado los alebrijes cuando los muertos vivientes —desde los que llegaron caracterizados al punto de reunión y hasta los que optaron por echar mano de un profesional para lograr maquillajes de espanto— tomaron el primer cuadro de la Ciudad.

La Secretaría de Cultura capitalina informó que al desfile acudieron más de 50 mil personas. FOTOS: GABRIEL PANO. EL UNIVERSAL

Payasos con sierras y ensangrentados sacaron un susto a los más pequeños. También se vio a Michael Jackson bailar al ritmo de Thriller, junto a un grupo de zombies y niños que dejaron atrás el miedo para sacar sus mejores pasos.

El paso del contingente fue complicado en algunas zonas debido a la cantidad de espectadores que querían tener mejor vista y bajaron de la banqueta.

Los alebrijes son animales fantásticos que nacen en los sueños y cobran vida a través del papel y la pintura. FOTOS: GABRIEL PANO. EL UNIVERSAL

Entre los asistentes había gente de todas las edades; quienes iban en familia, con los amigos o en pareja. César y Mónica, por ejemplo, decidieron disfrazarse de arquitectos zombies, en alusión a la carrera que ambos estudian.

Un grupo de bailarines zombies y niños, encabezados por Michael Jackson, bailaron al ritmo de Thriller. FOTOS: GABRIEL PANO. EL UNIVERSAL

Y así, a paso lento, los zombies se abrieron paso por avenida Juárez hasta llegar al Zócalo capitalino, donde se dispersaron para retomar el eterno descanso.