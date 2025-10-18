La Secretaría de Cultura capitalina informó que al evento de alebrijes monumentales asistieron aproximadamente más de 50 mil asistentes, entre niños, niñas, jóvenes y adultos.

Los visitantes disfrutaron de la pasarela de animales fantásticos a lo largo de tres kilómetros del Zócalo al Ángel de la Independencia.

Personas de todas las edades y alcaldías comenzaron a tomar las calles del Centro Histórico desde muy temprano, con el objetivo de tener una buena vista para apreciar a estas criaturas de ensueño y conectar con esta tradición única.

Por su parte, los participantes del desfile esperaban con muchas ansias poder iniciar la caminata, algunos caracterizados o con antifaces y otros con vestimenta cotidiana, pero absolutamente todos y todas con mucha emoción y alegría. La formación de todas las figuras requirió tiempo y es todo un proceso para que todo fluya de la mejor manera.

Leer también: Así puedes ganarte un pase doble para la Fórmula 1; consulta aquí la dinámica

Fue al mediodía que los seres mágicos comenzaron a avanzar por la avenida 5 de mayo. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Fue al mediodía que los seres mágicos comenzaron a avanzar por la avenida 5 de mayo, para después integrarse a Juárez, en donde les estaban esperando cientos de chilangos y chilangas con aplausos, chiflidos y gritos.

El contingente de alebrijes estuvo encabezado por la Banda de Música del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina y le acompañaron grupos de danza en sus diferentes géneros y agrupaciones musicales para todos los gustos.

Los alebrijes monumentales fueron hechos por artesanos y artesanas provenientes de la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala, personas que le dedicaron mucho tiempo y por supuesto, mucha creatividad. Para que esta jornada se realizará de la mejor manera, hubo 400 voluntarios, en su mayoría jóvenes, quienes cumplieron funciones indispensables dentro del camino.

Con sus formas vibrantes e híbridas (entre dragones, insectos, animales, etc), cada pieza fue una representación de la riqueza simbólica del imaginario mexicano y de la creatividad de las y los artesanos, quienes transforman el cartón, la madera y el papel en arte.

Al llegar a Paseo de la Reforma, infancias, jóvenes y adultos también les esperaron con euforia y admiraron la belleza del trabajo artesanal. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Leer también: FOTOS: Animales fantásticos invaden Paseo de la Reforma en CDMX

Al llegar a Paseo de la Reforma, infancias, jóvenes y adultos también les esperaron con euforia y admiraron la belleza del trabajo artesanal. La música, la danza y el arte visual se conjuntaron en este magno evento que muestra el arte popular mexicano y además, unió a través de la cultura a miles de mexicanos y mexicanas, consiguiendo una tarde inolvidable para la capital.

Es importante mencionar que los ganadores de los tres primeros lugares del Desfile-Concurso recibirán un estímulo económico indivisible de 70, 50 y 40 mil pesos, respectivamente. Se otorgará también un estímulo económico indivisible de 10 mil pesos a once obras con mención.

Las obras permanecerán en exhibición hasta el 9 de noviembre en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma (a unos pasos de la Estela de Luz), en el marco del Día de Muertos 2025. La entrada es completamente libre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr