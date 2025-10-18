Más Información
Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"
PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero
Cientos de familias disfrutaron este sábado de animales fantásticos quienes tomaron las calles y desfilaron desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia.
Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el sábado 18 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el sábado 18 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el sábado 18 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el sábado 18 de octubre de 2025. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL
Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el sábado 18 de octubre de 2025. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL
Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el sábado 18 de octubre de 2025. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]