Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Cientos de familias ya disfrutan este sábado de animales fantásticos quienes tomaron las calles y desfilan desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia.

Desfile de alebrijes

El desfile y concurso de los 200 alebrijes monumentales es organizado por la o Museo de Arte Popular (MAP) y permanecerán exhibidos hasta el 9 de noviembre en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma (entre la Columna de la Independencia y la calle de Lieja, a unos pasos de la Estela de Luz).

Las más de 200 figuras que transitan por Avenida Juárez y Paseo de la Reforma provienen de la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.

En el desfile también participan 400 voluntarios quienes acompañan las figuras enigmáticas.

A las 12:05 horas partieron del Zócalo Capitalino entre el asombro de niños, jóvenes y adultos que se dieron cita para apreciar las figuras místicas, que año con año engalanan las calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

El contingente de alebrijes está encabezado por la Banda de Música del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina, así como grupos de danza en sus diferentes géneros y agrupaciones musicales para todos los gustos.

Los ganadores de los tres primeros lugares del Desfile-Concurso recibirán premio de 70, 50 y 40 mil pesos, respectivamente. Se otorgará además un estímulo económico de 10 mil pesos a 11 obras con mención.

