Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo la Marcha Zombie y el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, eventos que causarán cierres viales en calles y avenidas del Centro de la Ciudad de México.

La Marcha Zombie partirá del Monumento a la Revolución a las 16 horas con destino el Zócalo.

El paso de la marcha está programado por avenida Juárez, luego el Eje Central Lázaro Cárdenas para tomar 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.

La Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de las alternativas viales por el paso de la Marcha Zombie.

Estas son las alternativas viales por la Marcha Zombie

Al sur, para moverse de oriente a poniente, y viceversa, se puede usar Avenida Chapultepec e Izazaga.

Mientras que al oriente del Centro capitalino para trasladarse de norte a sur se puede usar el Eje 1 Oriente Circunvalación.

Para moverse de poniente al oriente se puede usar el Eje 1 Norte López Rayón y para trasladarse de norte a sur se puede usar avenida Insurgentes.

Alternativas por el Desfile de los Alebrijes Monumentales

El Desfile de Alebrijes se realizará este sábado 18 de octubre al medio día. Foto: Especial.

Mientras que el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales partirá del Zócalo a las 12 horas.

El paso de los 214 alebrijes comenzará por avenida 5 de Mayo, luego tomará Eje Central Lázaro Cárdenas, para salir por avenida Juárez, posteriormente Paseo de la Reforma hasta llegar a la glorieta del Ángel de la Independencia.

La alternativa vial al sur del Centro para moverse de oriente a poniente, y viceversa, es Avenida Chapultepec e Izazaga.

Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo la Marcha Zombie y el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, eventos que causarán cierres viales en calles y avenidas del Centro de la Ciudad de México. Foto: Especial.

Para trasladarse de norte a sur se puede usar el Eje 1 Oriente Circunvalación y para trasladarse de poniente al oriente se puede usar el Eje 1 Norte López Rayón.

Mientras que al poniente y para traslados de norte a sur y viceversa se recomienda usar el Circuito Interior.

