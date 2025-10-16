Marcha Zombie 2025 en CDMX: ¿cómo participar en el concurso de disfraces?

La marcha zombie 2025 regresará este año para su decimoctava edición, garantizando a los participantes un rato lleno de sustos y diversión.

Cada año este evento, patrocinado por la tienda "El Castillo de Terror", reúne a miles de artistas y personas que aman caracterizarse de estas emblemáticas criaturas de la cultura popular americana, conocidos de distintas formas: zombies, infectados o muertos vivientes.

Este año, además de la caminata habitual, se llevará a cabo el concurso de disfraces del "Rey y la Reina Zombie 2025", en el cual los participantes podrán mostrar su creatividad y llevarse un premio sorpresa. La competencia se dividirá en dos categorías: varonil y femenil. No obstante, solo podrán participar personas mayores de 18 años.

Ser zombie representa lo bonito de la cultura mexicana y poder cotorrear con la gente, divertirnos un rato y ser felices, dijo uno de los participantes. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¿Cómo participar en el concurso de disfraces?

Para participar en esta dinámica, los participantes tendrán que registrarse previamente en el sitio web oficial de la marcha zombie. Para inscribirte en este colorido y fantástico concurso sigue las siguientes instrucciones:

Prepara tu disfraz de zombie más aterrador y creativo: durante la competencia se tomarán en cuenta distintos aspectos, como la actitud, el maquillaje y la creatividad. El disfraz puede ser de cualquier tipo de zombie o infectado que elija el participante. Imprime y llena la hoja de registro: las personas que quieran formar parte de este tenebroso concurso deberán llenar previamente un formulario con sus datos personales, imprimirlo y entregarlo el día de la marcha al tomarse la foto en el stand designado. Entrega tu donativo y sácate la foto en el stand: en el espacio designado en el Monumento a la Revolución realiza una donación al banco de alimentos (cualquier alimento no perecedero como arroz o frijol), luego recibe tu sticker de participación y fórmate para que se te asigne un número de participante. Finalmente, entrega tu hoja de registro y posa para la foto.

Tras los seres fantásticos y multicolores, los zombies salieron a las calles para asombrar y asustar a niños y adultos. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¿Cuándo será la Marcha Zombie 2025 y cómo será el concurso?

Este tenebroso evento tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre, en un horario de 11:00 a 15:00 horas. El recorrido comenzará en la avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución.

El concurso se dividirá en 2 fases diferentes:

Primera fase: en esta etapa, el panel de jueces evaluará a todos los participantes, otorgando hasta un total de 80 puntos por participante.

en esta etapa, el panel de jueces evaluará a todos los participantes, otorgando hasta un total de por participante. Segunda fase: en esta etapa, la noche del 20 de octubre se publicarán las fotos de todos los participantes en redes sociales, para que el público pueda votar por sus favoritos mediante las reacciones de la plataforma: me gusta, me encanta, me enoja, me asombra, etc. Las votaciones se cerrarán el 24 de octubre y el 25 se dará a conocer el ganador.

Por su parte, el gran premio "Zombie Walk" será asignado según los siguientes criterios:

Realización del vestuario

Creatividad

Originalidad o concepto

Expresión corporal

Actitud

Finalmente, el concurso tendrá dos ganadores en total, uno por cada categoría (varonil y femenil). El primer lugar se llevará un cupón de 10 mil pesos en productos de la tienda "El Castillo del Terror" y el trofeo del "Ojo Zombie Walk". Además, a los vencedores se les coronará como el "Rey y Reina Zombie 2025" y se les dará la oportunidad de encabezar la marcha el próximo año.

Los ganadores se llevarán el gran trofeo del "Ojo Zombie Walk" 2025. Foto: Marcha Zombie México

