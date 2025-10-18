La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos con 414 actividades temáticas, entre las que destacan el tradicional Desfile de Día de Muertos y la Mega Procesión de Catrinas, además de ofrendas monumentales en distintas alcaldías, con el objetivo de “descentralizar” la oferta cultural de esta colorida época del año.

Desde el paraje de San Sebastián, en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que este año, además de las actividades que habitualmente se hacen en la zona central de la capital, habrá ofrendas monumentales en seis alcaldías: en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, así como en las alcaldías Tláhuac, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa.

“Hemos querido descentralizar la cultura en la Ciudad. No todo en el Zócalo, no todo en el Centro. Entonces, queremos que las ofrendas y la cultura estén descentralizadas en la Ciudad de México, por eso va a haber otras ofrendas monumentales en la Ciudad”, dijo.

Ante productores de flor de cempasúchil, Brugada Molina detalló toda la cartelera cultural que habrá en los próximos días para celebrar a los muertos, entre lo que destacó la tradicional Ofrenda Monumental del Zócalo, la cual se instalará del 25 de octubre al 2 de noviembre y que este año estará dedicada a los 700 años de México-Tenochtitlan, con figuras de cartonería de más de 10 metros de altura.

Además, sobre avenida 20 de Noviembre se instalará un tapete titulado Camino al Mictlán y un punto de venta de flores de cempasúchil para que los visitantes puedan adquirir plantas locales.

El 26 de octubre, a las 18:00 horas, tendrá lugar la décimo segunda edición de la Mega Procesión de Catrinas, que contará con 16 mil participantes que recorrerán el Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.

Otras actividades que tendrán lugar en estas semanas son el Desfile de Día de Muertos, que se realizará el 1 de noviembre desde la Puerta de los Leones en el Bosque de Chapultepec; tres funciones de la Ópera Cuauhtemotzin, que se realizará los días 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre en la plancha del Zócalo; una clase de baile aeróbico con temática de catrinas y catrines en el Zócalo, titulada Muero por bailar, que será el 30 de octubre; además de festivales y variedad de actividades en 16 Territorios de paz a lo largo de la Ciudad.

En esta temporada se prevé que la capital reciba a alrededor de 5 millones de personas con todas estas actividades, precisó Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura capitalina.