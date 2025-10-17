Si aún no tienes planes para este fin de semana, aquí te decimos 5 buenas opciones para hacer en CDMX.

Feria de los Barrios del Centro Histórico

Desde hace 7 años se celebra la Feria de los Barrios del Centro Histórico en la CDMX, un evento en el que se reúne lo mejor de la artesanía, gastronomía y cultura de los pueblos originarios y tradicionales de la capital.

Este fin de semana, lánzate a la Plaza Manuel Tolsá y disfruta de platillos como mole, machetes, enchiladas y pambazos, o compra alguna artesanía en latonería, cestería, cerería y otras técnicas 100% chilangas.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

También se organizan talleres interactivos y presentaciones musicales, como el ensamble vocal Alter Voce, el guitarrista Jesús Armando Tapia Santos, Vibra Muchá Reggae y Anxolotes Ska,entre otros.

Disponible el sábado y domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México’.

Festival Internacional de las Luces

Desde este fin de semana y hasta el 29 de octubre, Paseo de la Reforma será escenario del Festival Internacional de las Luces (FILUX), una de las exposiciones de arte lumínico más importantes de México.

Entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, contempla las esculturas inmersivas equipadas con LED de última tecnología, video mapping y otras tecnologías.

Será una experiencia nocturna, por lo que estará disponible desde las 7:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Festival Internacional de las Luces México - Filux’.

Taller de personalización de tenis

A un par de calles del Metro Chapultepec, se encuentra Fuega Lab, un taller de personalización de sneakers.

En esta actividad podrás decorar a tu gusto unos tenis, ya sean propios (a los que quieras darles una segunda vida) o unos nuevos que puedes adquirir en el taller.

Un grupo de expertos te guiará en el arte del custom para elegir los mejores estilos, pinturas y materiales.

Fotos: Fuega Lab

Durante la experiencia habrá refrescos y snacks ilimitados para disfrutar más el momento.

La actividad tiene un costo de $1,045 pesos por persona si llevas tu propio par o $2,255 si adquieres unos nuevos.

Disponible el sábado en 2 horarios: 12:00 p.m. y 7:00 p.m. Los domingos hay una sesión a las 12:00 p.m.

Más información en la página web: fuegalab.com

Paseo por el Parque Bicentenario

Lo que fue una refinería, en 2010 se convirtió en el Parque Bicentenario, uno de los más grandes de la CDMX y un lugar de esparcimiento, gracias a sus áreas verdes, canchas deportivas, senderos, jardines temáticos, lago artificial, chinampa flotante e incluso un orquideario.

Si buscas conocer su historia y atractivos, la iniciativa Paseos Culturales INAH prepara un recorrido guiado este fin de semana (sábado 18 a partir de las 10:15 a.m.), a cargo de la geóloga Ivonne Hernández Martínez.

Foto: Sectur CDMX

De la mano de la experta, conocerás la transformación que vivió el parque, así como sus ecosistemas naturales y biodiversidad.

El recorrido tiene un costo de $264 pesos por persona.

Más información en Facebook: ‘Paseos Culturales INAH’.

Festival de la Cartonería

La cartonería es una de las ramas del arte popular mexicano más emblemáticas de la CDMX, y este fin de semana tendrá su propio festival con temática de ofrendas de Día de Muertos.

Hasta el domingo 19, la Alameda de Santa María La Ribera (frente al Kiosco Morisco) se llenará de artesanos que exhibirán y venderán sus productos, ofrecerán talleres decorativos e incluso llevarán piezas monumentales para photo opportunities.

Foto: Sectur CDMX

También se montará un escenario en el que se presentarán grupos de diversos géneros.

Disponible el sábado y domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Cartoneros de la Ciudad de México’.

