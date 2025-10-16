Con amigos, en familia, en solitario o en pareja, el fin de semana es el momento perfecto para conocer nuevos lugares y vivir experiencias sin necesidad de alejarse demasiado de la CDMX.

Para quienes estén buscando inspiración y ‘pretextos’ para una escapada exprés, les proponemos 5 lugares a menos de 3 horas de la ciudad.

Grutas de la Estrella en Tonatico

A unas 2 horas y media de la CDMX, Tonatico, en el Estado de México, es un pueblo mágico que pasa casi desapercibido, aunque ofrece atractivos turísticos para conocer un fin de semana, como las Grutas de la Estrella.

Con estalactitas, estalagmitas y columnas de minerales formadas hace millones de años, este sistema de cuevas fue utilizado como un adoratorio prehispánico dedicado a Tláloc. Hoy en día está abierto al público para recorrerse a través de un sendero totalmente acondicionado de aproximadamente 1 kilómetro.

Este sábado y domingo celebrará 50 años como parque estatal con diversas actividades, como ensambles acústicos, obras de teatro, ballet folclórico y un pabellón artesanal.

La entrada tiene un costo de $45 pesos por persona.

Consulta la cartelera y horarios en Facebook: ‘GRUTAS DE LA ESTRELLA’.

Festival del Queso y el Chocolate en Tepotzotlán

La comida es un factor muy importante para decidir el destino de un viaje, así que si buscas pasar un fin de semana probando delicias, te proponemos una visita al pueblo mágico de Tepotzotlán, a una hora de CDMX, para vivir el Festival del Queso y el Chocolate.

El Gran Hotel Real recibirá a más de 60 expositores y productores de diversos tipos de estas delicias, aunque también habrá café, helados artesanales, rompope, mermeladas y otros productos deliciosos.

Foto: Subsecretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México

También contará con una zona gastronómica (con antojitos, parrilladas o especialidades internacionales) y presentaciones de música en vivo.

Se llevará a cabo el sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. y el domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $40 pesos por persona.

Consigue tus boletos en la página de Eventbrite.

Festival del Vino Queretano

Muy cerca de la ciudad de Querétaro, el municipio de Corregidora (a unas 2 horas y 50 minutos de la CDMX) organiza el Festival del Vino Queretano, impulsado por la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro.

Marcando el cierre de las vendimias, el evento reunirá más de 30 casas vinícolas y 350 etiquetas. Podrás comprar botellas, participar en catas o asistir a charlas con expertos y disfrutar las presentaciones de artistas locales en vivo.

Foto: Sectur Querétaro

Además, el Festival del Vino Queretano tendrá 23 proyectos culinarios ligados a los viñedos, queserías artesanales de la región y artesanos locales que brindarán talleres (de atrapasueños, acuarela o máscaras).

Se realizará el sábado de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. y el domingo de 12:00 p.m. a 7:00 p.m. en la Plaza Gran Cué, frente al basamento piramidal de Corregidora.

La entrada es gratuita.

Explora el pueblo mágico de Huamantla

Uno de los bastiones históricos y culturales de Tlaxcala es el pueblo mágico de Huamantla, a 2 horas y media de la CDMX, un pintoresco destino con bella arquitectura colonial y espíritu artesanal, famoso por sus tapetes de aserrín efímeros, muéganos y bordados en canutillo de oro.

Aprovecha el fin de semana para pasear por sus céntricas calles y conoce joyas como la Basílica de la Virgen de la Caridad, el Exconvento de San Luis Obispo (del siglo XVI), el palacio municipal con sus reproducciones del Códice de Huamantla y el Museo Nacional del Títere, que relata la historia de estos artefactos con más de 500 títeres de todo el mundo.

A unos minutos del centro, pasea por sus antiguas haciendas pulqueras, agrícolas y ganaderas. Por ejemplo: Soltepec con su hotel, campo de golf, vuelos en globo, senderismo, talleres artesanales y museo del pulque, o la hermosa Hacienda Santa Bárbara y su experiencia de nixtamalización, temazcal o cena en capilla virreinal.

Más información en los sitios web: munati.tlx.mx, haciendasoltepec.com y haciendasantabarbara.com.mx

Tirolesas y actividades en Atlixco

El pueblo mágico de Atlixco (a unas 2 horas y media de la CDMX) es más que viveros de flores y catrinas monumentales. Es un excelente destino para vivir la aventura un fin de semana en el parque Kikapú Adventure.

Con vista al volcán Popocatépetl, lánzate de sus tirolesas de 60, 100 y 150 metros de longitud; escala en su muro de madera; aventúrate en los retos militares; arma las retas de gotcha; recorre los senderos en bicicleta de montaña o ‘conviértete’ en pelota humana con las bumper balls.

Foto: Kikapú Adventure

Abre de viernes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada cuesta $100 pesos por persona e incluye una experiencia. Las demás actividades se cobran por separado.

Más información en la página web: kikapuadventure.mx

