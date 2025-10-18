Más Información

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

PAN alista evento del relanzamiento del partido en el Frontón México

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Aviones de United Airlines chocan en pista del aeropuerto de Chicago

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Si eres fan de la , y quieres asistir al , que tendrá lugar en la Ciudad de México, del 24 al 26 de octubre, el Gobierno de la Ciudad de México regalará 550 pases dobles y esta será la dinámica.

1. Debes seguir las cuentas oficiales de la jefa de Gobierno, Clara Brugada en Facebook, Instagram, X, Tik Tok.

2. Seguir la transmisión en vivo que realizará la mandataria este sábado 18 de octubre al mediodía.

3. Serán seleccionados los comentarios con las respuestas correctas y completas.

4. Los comentarios editados serán descartados automáticamente.

5. Los primeros 550 comentarios realizados durante la transmisión en vivo, que respondan correctamente las tres preguntas y que cumplan con los requisitos ganarán.

A través de su cuenta de X, la jefa de Gobierno detalló que los primeros 200 ganadores recibirán un pase doble para el evento de la Formula 1 del domingo 26 de octubre.

Los ganadores 201 al 400 recibirán un pase doble para el evento de la Formula 1 del día sábado 24 de octubre, y del 401 al 550 recibirán un pase doble para el viernes 23 de octubre.

Gran Premio de México. Foto: Captura de pantalla
Gran Premio de México. Foto: Captura de pantalla

