VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

Miles de personas disfrazadas participaron en la Marcha Zombie de este sábado que partió del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino.

Los zombies se dieron cita en la explanada de la colonia Tabacalera donde, algunos dieron los últimos detalles a su disfraz y otros aguardaron a que diera la hora para marchar.

El paso del contingente fue complicado en algunas zonas debido a la cantidad de espectadores que quería ver a la gente disfrazada.

Entre los asistentes había gente de todas las edades y quienes iban en familia o en pareja.

🧟‍♀️🧟‍♂️ La Marcha Zombie avanza por Av. Juárez

⛔️ El paso de los participantes es lento debido a que hay espectadores abajo de las banquetas



VIDEO: @FabiaNoise | EL UNIVERSAL 📸📸 pic.twitter.com/3MOCNneQAC — El Universal (@El_Universal_Mx) October 18, 2025

César y Mónica decidieron disfrazarse de arquitectos zombie por la carrera que ambos estudian.

Sin embargo a pesar de asistir disfrazados igual, la pareja decidió caminar por fuera del contingente debido al lento avance de la marcha.

Tras pasar por avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, la marcha llegó al Zócalo.

Ya en la explanada, algunos participantes aprovecharon para tomarse algunas fotos antes de retirarse.

🧟‍♂️ La marcha zombie avanza por Av. 5 de Mayo a unas calles del Zócalo 🧟‍♂️



VIDEO: @FabiaNoise | EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/3dMxdPvMZl — El Universal (@El_Universal_Mx) October 18, 2025

