VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

Miles de personas disfrazadas participaron en la Marcha Zombie de este sábado que partió del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino.
Los zombies se dieron cita en la explanada de la colonia Tabacalera donde, algunos dieron los últimos detalles a su disfraz y otros aguardaron a que diera la hora para marchar.
El paso del contingente fue complicado en algunas zonas debido a la cantidad de espectadores que quería ver a la gente disfrazada.
Entre los asistentes había gente de todas las edades y quienes iban en familia o en pareja.
César y Mónica decidieron disfrazarse de arquitectos zombie por la carrera que ambos estudian.
Sin embargo a pesar de asistir disfrazados igual, la pareja decidió caminar por fuera del contingente debido al lento avance de la marcha.
Tras pasar por avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, la marcha llegó al Zócalo.
Ya en la explanada, algunos participantes aprovecharon para tomarse algunas fotos antes de retirarse.
