EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

EU advierte que Hamas planea un ataque contra ciudadanos en Gaza; violaría acuerdo de paz, reclama

Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Vinculan a proceso a José Ignacio "N" por feminicidio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Edomex

Miles de personas disfrazadas participaron en la de este sábado que partió del al .

Los zombies se dieron cita en la explanada de la donde, algunos dieron los últimos detalles a su disfraz y otros aguardaron a que diera la hora para marchar.

El paso del contingente fue complicado en algunas zonas debido a la cantidad de espectadores que quería ver a la gente disfrazada.

Entre los asistentes había gente de todas las edades y quienes iban en familia o en pareja.

César y Mónica decidieron disfrazarse de arquitectos zombie por la carrera que ambos estudian.

Sin embargo a pesar de asistir disfrazados igual, la pareja decidió caminar por fuera del contingente debido al lento avance de la marcha.

Tras pasar por avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, la marcha llegó al Zócalo.

Ya en la explanada, algunos participantes aprovecharon para tomarse algunas fotos antes de retirarse.

