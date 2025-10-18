La noche del viernes el Paseo de la Reforma se iluminó con el Festival Internacional de las Luces, bajo el nombre de Sólo la Luz; destaca la instalación Guardianes de la Chinampas, que consiste en figuras de ajolotes iluminadas, Coatlicue, y la de Punta de Luna, entre otras. La exposición se mantendrá hasta el próximo 29 de octubre.

La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

maot