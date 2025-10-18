Más Información

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

PAN mata alianza con el PRI y presenta su nueva imagen

PAN mata alianza con el PRI y presenta su nueva imagen

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

"No Kings": grandes protestas contra Trump se prevén en EU este sábado

"No Kings": grandes protestas contra Trump se prevén en EU este sábado

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

La noche del viernes el se iluminó con el Festival Internacional de las Luces, bajo el nombre de Sólo la Luz; destaca la instalación Guardianes de la Chinampas, que consiste en figuras de ajolotes iluminadas, Coatlicue, y la de Punta de Luna, entre otras. La exposición se mantendrá hasta el próximo 29 de octubre.

La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Lee también

La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Lee también

La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]