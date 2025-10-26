Kingston, Jamaica. El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La agencia meteorológica agregó que es probable que Melissa llegue a la costa sur de Jamaica el martes por la mañana e instó a los jamaicanos a buscar refugio ya.

Se espera que esté cerca o sobre Cuba a última hora del martes antes de moverse hacia Bahamas más tarde el miércoles.

Lee también Huracán "Melissa" alcanza categoría 3; se encamina a Jamaica

Una persona observa una calle inundada este jueves, en Santo Domingo (República Dominicana). Foto: EFE

“Insto a los jamaicanos a tomar en serio esta amenaza climática”, afirmó el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. “Tomen todas las medidas para protegerse”.

El centro de Melissa estaba unos 195 kilómetros (120 millas) al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y unos 450 km (280 millas) al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, la mañana del domingo. Tenía vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora (140 millas por hora) y se movía hacia el oeste a 8 km/h (5 mph), según el centro de huracanes.

Se esperaba que Melissa dejara caer lluvias torrenciales de hasta 76 centímetros (30 pulgadas) en Jamaica y el sur de La Española - la isla donde se encuentran Haití y la República Dominicana - según el centro de huracanes. Algunas áreas podrían recibir hasta 101 centímetros (40 pulgadas) de lluvia.

Lee también Tormenta tropical “Melissa”: esta es la trayectoria del fenómeno meteorológico

Una persona camina por una calle inundada este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). La República Dominicana activó sus planes de emergencia ante las precipitaciones anunciadas para los próximos días por la tormenta tropical Melissa, que se formó en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para el país, Haití y Jamaica. Foto: EFE

El gobierno cubano emitió el sábado por la tarde un aviso de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, además de Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, mientras se intensificaban las advertencias y preparativos ante la proximidad de Melissa.

“Se espera que el huracán impacte el sur oriental de Cuba como un huracán intenso”, indicó un comentario del Instituto de Meteorología de la isla.

En un reporte de la televisión estatal se indicó que solo en Las Tunas se prepararon más de 100 albergues para eventuales evacuaciones y el presidente del Estado Mayor de la Defensa Civil, Osbel Rodríguez, informó que comenzaron a levantarse cosechas para evitar su pérdida y mover animales hacia zonas altas.

Lee también Tormenta tropical "Melissa" será huracán en las próximas horas; no representa riesgo para México, informa NHC y SMN

Un grupo de niños cruza por una calle inundada este jueves, en Santo Domingo (República Dominicana). Más de 647.000 usuarios están sin agua potable en la República Dominicana después de que las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa afectaran decenas de acueductos, según datos ofrecidos por las autoridades oficiales. Foto: EFE

Al tiempo que en las otras provincias como Santiago de Cuba, adonde se esperan inundaciones, también se vio imágenes de acciones de saneamiento, poda de árboles para evitar que caigan en el tendido eléctrico y levantamiento de escombros que suelen atascar tragantes.

La tormenta avanza despacio

La tormenta errática y de movimiento lento ha causado al menos 3 muertes en Haití y una cuarta en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

"Desafortunadamente, para los lugares a lo largo de la trayectoria proyectada de esta tormenta, la situación es cada vez más grave", dijo Jamie Rhome, subdirector del centro, la mañana del sábado. Dijo que la tormenta continuará moviéndose despacio durante hasta cuatro días.

Lee también Tormenta tropical "Melissa" deja 4 muertos y avanza en el Caribe; prevén lluvias intensas en estas regiones

Vehículos transitan por una calle inundada este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). La República Dominicana activó sus planes de emergencia ante las precipitaciones anunciadas para los próximos días por la tormenta tropical Melissa, que se formó en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para el país, Haití y Jamaica. Foto: EFE

Las autoridades en Jamaica dijeron el sábado que el Aeropuerto Internacional Norman Manley en Kingston cerraría a las ocho de la tarde. No se mencionó si cerrará el aeropuerto Sangster en Montego Bay, en el lado occidental de la isla.

Más de 650 refugios fueron activados en Jamaica. Las autoridades dijeron que los almacenes en toda la isla estaban bien abastecidos y miles de paquetes de alimentos preposicionados para una distribución rápida si fuera necesario.

Niveles de los ríos en aumento

Las autoridades haitianas informaron que tres personas habían muerto como consecuencia del huracán y otras cinco resultaron heridas debido al derrumbe de un muro. También hubo reportes de subida en los niveles de los ríos, inundaciones y un puente destruido debido al desbordamiento de los ríos en Sainte-Suzanne, en el noreste.

Lee también Tormenta Tropical Melissa podría convertirse en huracán el viernes; se enfila hacia Haití y Jamaica

Fotografía satelital cedida este miércoles por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), donde se muestra la localización de la tormenta tropical Melissa cerca del Caribe. Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán este jueves, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. Foto: EFE

"La tormenta está causando mucha preocupación por la forma en que se está moviendo", dijo Ronald Délice, director departamental de protección civil en Haití, mientras las autoridades locales organizaban filas para distribuir lotes de alimentos. Muchos residentes aún se muestran reacios a abandonar sus hogares.

La tormenta ha dañado casi 200 hogares en la República Dominicana e interrumpido los sistemas de suministro de agua, afectando a más de medio millón de clientes. También derribó árboles y semáforos, provocó un par de pequeños aludes de tierra y dejó a más de dos docenas de comunidades aisladas por las aguas de la inundación.

El Departamento de Meteorología de Bahamas dijo que Melissa podría traer condiciones de tormenta tropical o huracán a las islas en el sureste y centro de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a principios de la próxima semana.

Lee también Melissa se fortalece y pone en alerta a Puerto Rico, Cuba y Dominicana; en Haití ya hay 2 muertos

Personas se movilizan en vehículos por una avenida inundada este viernes, en Santo Domingo. La tormenta tropical Melissa, que mantiene un comportamiento errático y casi estacionario, ha causado un muerto y fuertes inundaciones en la República Dominicana. Foto: EFE

Melissa es la 13ra tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos había pronosticado una temporada por encima de lo normal con entre 13 y 18 tormentas con nombre.

SRE pide a mexicanos en Jamaica estar alerta por el paso de Melissa

Por medio de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer el número de emergencia de la embajada de México en Jamaica tras la aproximación del huracán Melisa.

Lee también "Melissa" amenaza Cuba y Jamaica como huracán; provoca inundaciones en Haití y República Dominicana

En su publicación mencionó el número de atención consular para los mexicanos que se encuentran en Jamaica, el cual es +1 (876) 832-8711.

Además, pidió mantenerse atentos a las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss