Miami.- La tormenta tropical "Melissa" comenzó a descargar fuertes lluvias sobre La Española, mientras los meteorólogos advertían sobre un riesgo significativo de inundaciones en partes de la región del Caribe a lo largo de la semana.

Las lluvias causaron problemas de tráfico en la capital de República Dominicana, Santo Domingo, y al menos un semáforo se había caído mientras los vientos azotaban la ciudad. Los partidos de la liga de béisbol profesional del país fueron cancelados.

La gente en Haití se mostró preocupada por la posibilidad de fuertes inundaciones, que han devastado el país durante tormentas pasadas debido a la erosión generalizada.

El martes por la noche, "Melissa" se encontraba unos 520 kilómetros (325 millas) al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos sostenidos de 80 km/h (50 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se movía en dirección oeste a 20 km/h (13 mph).

Se emitió una alerta de huracán para el sur de Haití , mientras que una alerta de tormenta tropical estaba vigente para Jamaica.

Se esperaban entre 12 y 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia en el sur de Haití y el sur de la República Dominicana hasta el viernes, con varios centímetros también esperados en Jamaica. También se pronosticaron fuertes lluvias para las áreas del norte de La Española, Aruba y Puerto Rico.

Se esperaba más lluvia intensa después del viernes, y había un riesgo significativo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Se pronosticaba que "Melissa" ganaría fuerza gradualmente, pero los meteorólogos estadounidenses advirtieron que su trayectoria y movimiento eran inciertos y que las personas en la región debían permanecer alerta.

