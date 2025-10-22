Más Información

Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, tras fuga en CDMX; abastecía de fentanilo al cártel de Sinaloa y el CJNG

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Miami.- La tormenta tropical "Melissa" comenzó a descargar fuertes lluvias sobre La Española, mientras los meteorólogos advertían sobre un riesgo significativo de inundaciones en partes de la región del a lo largo de la semana.

Las lluvias causaron problemas de tráfico en la capital de República Dominicana, Santo Domingo, y al menos un semáforo se había caído mientras los vientos azotaban la ciudad. Los partidos de la liga de béisbol profesional del país fueron cancelados.

La gente en Haití se mostró preocupada por la posibilidad de fuertes inundaciones, que han devastado el país durante tormentas pasadas debido a la erosión generalizada.

El martes por la noche, "Melissa" se encontraba unos 520 kilómetros (325 millas) al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos sostenidos de 80 km/h (50 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se movía en dirección oeste a 20 km/h (13 mph).

Se emitió una alerta de huracán para el sur de Haití , mientras que una alerta de tormenta tropical estaba vigente para Jamaica.

Se esperaban entre 12 y 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia en el sur de Haití y el sur de la República Dominicana hasta el viernes, con varios centímetros también esperados en Jamaica. También se pronosticaron fuertes lluvias para las áreas del norte de La Española, Aruba y Puerto Rico.

Se esperaba más lluvia intensa después del viernes, y había un riesgo significativo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Se pronosticaba que "Melissa" ganaría fuerza gradualmente, pero los meteorólogos estadounidenses advirtieron que su trayectoria y movimiento eran inciertos y que las personas en la región debían permanecer alerta.

mcc

