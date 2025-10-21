Más Información

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Fox respalda a Salinas Pliego en su posible aspiración presidencial; es “un buen gallo, candidato ciudadano”, dice

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Asesinan a subsecretario de Seguridad de Indaparapeo, Michoacán

Imputan a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen, homicidio calificado; queda en prisión preventiva

MIAMI — La tormenta tropical Melissa se formó el martes en el mar , y los meteorólogos advirtieron que podría generar fuertes lluvias, inundaciones y vientos en Haití y Jamaica en los próximos días.

El os emitió una alerta de huracán para partes de Haití, mientras que el gobierno jamaicano emitió una alerta de tormenta tropical.

El martes por la tarde, Melissa se encontraba a unos 490 kilómetros (305 millas) al sur de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos sostenidos de 80 km/h (50 mph). Se movía con dirección oeste a 24 km/h (15 mph).

Las autoridades dijeron que Haití y la República Dominicana podrían recibir de 13 a 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia para el viernes, mientras que Aruba, Puerto Rico y Jamaica podrían recibir de 2.5 a 8 centímetros (1 a 3 pulgadas) de lluvia.

Las fuertes lluvias atribuidas a Melissa causaron problemas de tráfico el martes en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, donde las autoridades informaron que al menos un semáforo se había caído mientras los vientos azotaban la ciudad.

Se espera que el presidente dominicano, Luis Abinader, se reúna con el personal de operaciones de emergencia el martes por la noche a medida que la tormenta se acerque. Mientras tanto, el mal tiempo obligó a los funcionarios de la liga de béisbol profesional del país a cancelar los partidos.

