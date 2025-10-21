Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtieron que las acciones encubiertas y las amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza armada contra Caracas "violan la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU".

"Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con usar la fuerza armada contra otro país", declararon tres expertos independientes de la ONU en un comunicado.

También advirtieron que "estas acciones constituyen una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, libra una campaña militar sin precedentes que, según él, tiene como objetivo frenar el flujo de drogas desde América Latina hacia Estados Unidos.

Expertos de ONU advierten ejecuciones extrajudiciales de EU

Al menos seis embarcaciones, la mayoría lanchas rápidas, han sido blanco de ataques estadounidenses en el Caribe desde septiembre, pero Washington no ha aportado pruebas de que las personas fallecidas, al menos 27 hasta la fecha, fueran narcotraficantes.

"Incluso si tales acusaciones estuvieran fundamentadas, el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base jurídica adecuada viola el derecho internacional del mar y constituye ejecuciones extrajudiciales", afirmaron los expertos, quienes fueron mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no hablan en nombre de las Naciones Unidas.

El presidente Donald Trump difundió un video del ataque contra la lancha en la que, dijo, navegaban narcoterroristas del Tren de Aragua. Fotos: Tomadas de video

Al mismo tiempo, afirmaron que grupos como el Tren de Aragua, al que Trump califica de organización "terrorista", no están atacando a Estados Unidos, lo que significa que, según el derecho internacional, Washington no puede invocar el derecho a la legítima defensa.

"Los preparativos para una acción militar encubierta o directa contra otro Estado soberano constituyen una violación aún más grave de la Carta de las Naciones Unidas", dijeron los expertos, incluidos los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Trump dijo que autorizó operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela, pero no las detalló.

A su vez, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirma que Washington está conspirando para derrocarlo.

"La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse", afirmaron los expertos.

"La comunidad internacional debe mantenerse firme en la defensa del Estado de derecho, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos".

