Nueve York. Una contra vendedores en la famosa Canal Street de la ciudad de Nueva York se salió de control la tarde del martes, cuando transeúntes y manifestantes confrontaron a agentes federales e intentaron cortarles el paso.

La confrontación entre los agentes y cientos de neoyorquinos enfurecidos tuvo lugar a lo largo de una concurrida vía comercial que ha sido durante mucho tiempo un centro del mercado no tan clandestino de la ciudad donde se venden copias de bolsos de diseñador, relojes, perfumes y gafas de sol, así como teléfonos y otros productos electrónicos.

Un reportero de The Associated Press observó a docenas de agentes federales mientras realizaban uno de varios arrestos en el área, deteniendo a un vendedor ambulante que, aparentemente, comercializaba fundas de teléfonos inteligentes adornadas.

Un grupo de manifestantes rodeó a los agentes, que llevaban el rostro cubierto, e intentó impedir el paso de su vehículo para que no se marchara mientras gritaban “” y otras consignas.

Los agentes, pertenecientes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales, amenazaron a los manifestantes con gas pimienta antes de detener a varios de ellos.

Más agentes federales, armados con equipo de combate y armas largas, junto con un vehículo táctico militar conocido como BearCat, llegaron al lugar y realizaron más arrestos.

Un portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional dijo que la operación fue coordinada por el área de Operaciones de Control y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Hasta el momento, un portavoz del organismo no ha respondido a un correo electrónico donde se solicitan sus comentarios.

desa/mgm

TEMAS RELACIONADOS

