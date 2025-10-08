Más Información
Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación
Caso Guardería ABC: Detienen a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo; fue arrestado en EU
Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías
Inicia proceso de rehabilitación de Jazlyn, la pequeña rescatada por su abuela tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió encarcelar al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois a causa de su falta de colaboración para impedir las protestas contra las redadas migratorias, en un mensaje en la red Truth Social.
"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!", declaró Trump en alusión al hostigamiento contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Lee también Kristi Noem afirma que cárteles ofrecen recompensa por agentes del ICE
mcc