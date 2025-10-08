El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió encarcelar al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois a causa de su falta de colaboración para impedir las protestas contra las redadas migratorias, en un mensaje en la red Truth Social.

"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!", declaró Trump en alusión al hostigamiento contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

mcc