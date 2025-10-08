Más Información

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Caso Guardería ABC: Detienen a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo; fue arrestado en EU

Caso Guardería ABC: Detienen a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo; fue arrestado en EU

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Mexicanos detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación

Mexicanos detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación

Inicia proceso de rehabilitación de Jazlyn, la pequeña rescatada por su abuela tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Inicia proceso de rehabilitación de Jazlyn, la pequeña rescatada por su abuela tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

CDMX apoyará a joyerías vandalizadas sin seguro

CDMX apoyará a joyerías vandalizadas sin seguro

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió encarcelar al alcalde de y al gobernador de a causa de su falta de colaboración para impedir las protestas contra las redadas migratorias, en un mensaje en la red Truth Social.

"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!", declaró Trump en alusión al hostigamiento contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ().

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?. Foto: iStock / Deagreez / Infonavit

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025 ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último. Foto: Canva

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último?

Visa H-2A/ iStock

Estos son los trabajadores migrantes que “sí quiere” Trump y la visa que deben tramitar

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA Foto: iSTOCK/Beautiful Fireworks

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA