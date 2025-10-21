Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Fox respalda a Salinas Pliego en su posible aspiración presidencial; es “un buen gallo, candidato ciudadano”, dice

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Imputan a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen, homicidio calificado; queda en prisión preventiva

VIDEO Imágenes de cómo huyen agresores tras atacar a balazos al abogado David Cohen

Al menos 80 mineros quedaron atrapados bajo tierra el martes en la , sin que se reporten heridos o fallecidos, y ya se realizan labores de rescate, informaron funcionarios del gobierno.

Los mineros quedaron atrapados cuando colapsó una parte de una en Cerro de Maimón, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía y Minas.

La mina está ubicada en una zona rural al noroeste de la capital, , donde los familiares esperan ansiosamente el rescate de sus seres queridos.

El ministerio afirmó que todos los mineros se encontraban en una zona segura bajo tierra.

