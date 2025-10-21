Más Información
Al menos 80 mineros quedaron atrapados bajo tierra el martes en la República Dominicana, sin que se reporten heridos o fallecidos, y ya se realizan labores de rescate, informaron funcionarios del gobierno.
Los mineros quedaron atrapados cuando colapsó una parte de una mina de zinc y cobre en Cerro de Maimón, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía y Minas.
La mina está ubicada en una zona rural al noroeste de la capital, Santo Domingo, donde los familiares esperan ansiosamente el rescate de sus seres queridos.
El ministerio afirmó que todos los mineros se encontraban en una zona segura bajo tierra.
