Más Información
Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales
"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado
Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre
Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea
Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva
Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró
Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza
Los Ángeles. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una moción para declarar estado de emergencia en respuesta a las redadas federales de inmigración.
"Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (...) Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes", dijo la supervisora Lindsey P. Horvath, una de las impulsoras de la moción, en un comunicado.
La declaración de emergencia se someterá a aprobación el 14 de octubre. De ser aprobada, facultaría al Condado para acelerar la contratación de personal, la adquisición de recursos y la firma de contratos; solicitar asistencia financiera adicional y cooperación interinstitucional; y tomar todas las medidas necesarias para apoyar y estabilizar a las comunidades afectadas.
Lee también Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles
La posible medida también abriría la puerta a nuevas protecciones para los inquilinos, como una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos por las redadas migratorias.
En paralelo, la Junta de Supervisores solicitó a finales de septiembre un informe legal para explorar mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de proteger a las familias afectadas por la aplicación de leyes federales de inmigración.
El Condado de Los Ángeles se ha visto fuertemente afectado desde junio debido a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han detenido a miles de personas, y han generado miedo entre las comunidades inmigrantes.
Guardia Nacional de EU llega a Los Ángeles; Trump despliega a elementos para aplacar protestas contra redadas migrantes
ss/mcc