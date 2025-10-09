Más Información

Los Ángeles. La Junta de Supervisores del Condado de aprobó una moción para declarar en respuesta a las redadas federales de inmigración.

"Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (...) Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas lasdisponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes", dijo la supervisora ​​Lindsey P. Horvath, una de las impulsoras de la moción, en un comunicado.

La declaración de emergencia se someterá a aprobación el 14 de octubre. De ser aprobada, facultaría al Condado para acelerar la contratación de personal, la adquisición de recursos y la firma de contratos; solicitar adicional y ; y tomar todas las medidas necesarias para apoyar y estabilizar a las comunidades afectadas.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza que se encontraban ocultos en un camión de reparto arrestaron a varios jornaleros frente a una tienda Home Depot como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el miércoles 6 de agosto de 2025. Foto: especial
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza que se encontraban ocultos en un camión de reparto arrestaron a varios jornaleros frente a una tienda Home Depot como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el miércoles 6 de agosto de 2025. Foto: especial

La posible medida también abriría la puerta a nuevas protecciones para los inquilinos, como una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos por las .

En paralelo, la Junta de Supervisores solicitó a finales de septiembre un informe legal para explorar mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de proteger a las familias afectadas por la aplicación de .

El Condado de Los Ángeles se ha visto fuertemente afectado desde junio debido a las redadas del (ICE), que han detenido a miles de personas, y han generado miedo entre las comunidades inmigrantes.

