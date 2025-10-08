Los Ángeles.- Un hombre fue detenido como sospechoso de haber iniciado un letal incendio que en enero devoró una lujosa comunidad costera en el sur de California, informaron las autoridades estadounidenses.

Jonathan Rinderknecht, de 29 años, fue arrestado en Florida, en el este del país, y las autoridades prevén acusarlo en conexión con el "infierno" que mató a una decena de personas y carbonizó miles de estructuras de la comunidad Pacific Palisades, en Los Ángeles.

"La investigación sostiene que la irresponsabilidad de una única persona causó el peor incendio que Los Ángeles ha visto, provocando muerte y amplia destrucción en Pacific Palisades", dijo el fiscal estadounidense Bill Essayli.

