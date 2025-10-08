Más Información

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Gobernador de Illinois y alcalde de Chicago responden a Trump y dicen que no darán "un paso atrás"

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; "es ley en Canadá, Estados Unidos y en México"

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Inicia proceso de rehabilitación de Jazlyn, la pequeña rescatada por su abuela tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

CDMX apoyará a joyerías vandalizadas sin seguro

.- Un hombre fue detenido como sospechoso de haber iniciado un letal incendio que en enero devoró una lujosa comunidad costera en el sur de California, informaron las autoridades estadounidenses.

Jonathan Rinderknecht, de 29 años, fue arrestado en Florida, en el este del país, y las autoridades prevén acusarlo en conexión con el "infierno" que mató a una decena de personas y carbonizó miles de estructuras de la comunidad Pacific Palisades, en Los Ángeles.

"La investigación sostiene que la irresponsabilidad de una única persona causó el peor incendio que Los Ángeles ha visto, provocando muerte y amplia destrucción en Pacific Palisades", dijo el fiscal estadounidense Bill Essayli.

