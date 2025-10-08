Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desmintió las informaciones del medio estadounidense Politico, según el cual la Casa Blanca redactó su disculpa con el primer ministro de Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman, en una llamada desde el Despacho Oval el pasado 29 de septiembre.

"Esta es una noticia falsa. Las palabras del primer ministro Netanyahu en su conversación con el primer ministro de Qatar fueron determinadas por el primer ministro (israelí) en consulta únicamente con su equipo profesional", recogió un comunicado difundido por la oficina de Netanyahu.

Según Político, Netanyahu reprodujo en la llamada “una disculpa redactada por la Casa Blanca con la colaboración de Qatar”, citando a tres personas familiares con la llamada.

Lee también "Son días decisivos", dice Netanyahu en segundo aniversario del ataque de Hamas; promete regreso de "todos los rehenes"

Además, la revista asegura que “un poderoso interlocutor catarí y aliado cercano del primer ministro” de Qatar estuvo presente en el Despacho Oval durante la llamada para “garantizar que Netanyahu no se desviara públicamente de la versión de los hechos elaborada por la Casa Blanca”.

La oficina de Netanyahu también rechazó que este funcionario llegara a entrar en contacto con el equipo israelí, si bien reconoció que "estuvo presente durante la conversación por invitación del equipo estadounidense", sin dar más detalles.

Israel ataca Doha y Netanyahu se disculpa con Qatar

El 29 de septiembre, durante su encuentro con Donald Trump, Netanyahu llamó a su homólogo catarí para disculparse por el ataque israelí en Doha contra la delegación negociadora del grupo islamista Hamas en este país.

Lee también “Estado palestino pondrá en peligro la existencia de Israel”: Benjamin Netanyahu

Poco después, ese mismo día, Trump anunció su propuesta de acuerdo de alto al fuego para Gaza en 20 puntos, aceptados por Netanyahu.

El ataque contra la capital catarí del 9 de septiembre acabó con cinco miembros de Hamas, ninguno parte del equipo negociador, aunque uno de ellos era el hijo del líder de la delegación, Jalil Al Haya. También mató a un agente de seguridad catarí.

Entonces, Qatar calificó el ataque como un acto de “agresión” y de “terrorismo de Estado”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc