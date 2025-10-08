Más Información

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Sheinbaum: próximo martes se informará qué farmacéuticas están sancionadas; incumplieron en entregas de medicamentos

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Caso Guardería ABC: Detienen a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo; fue arrestado en EU

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Inicia proceso de rehabilitación de Jazlyn, la pequeña rescatada por su abuela tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

CDMX apoyará a joyerías vandalizadas sin seguro

Jerusalén.- El primer ministro de Israel, , desmintió las informaciones del medio estadounidense Politico, según el cual la Casa Blanca redactó su disculpa con el primer ministro de Qatar, , en una llamada desde el Despacho Oval el pasado 29 de septiembre.

"Esta es una noticia falsa. Las palabras del primer ministro Netanyahu en su conversación con el primer ministro de fueron determinadas por el primer ministro (israelí) en consulta únicamente con su equipo profesional", recogió un comunicado difundido por la oficina de Netanyahu.

Según Político, Netanyahu reprodujo en la llamada “una disculpa redactada por la con la colaboración de Qatar”, citando a tres personas familiares con la llamada.

Además, la revista asegura que “un poderoso interlocutor catarí y aliado cercano del primer ministro” de Qatar estuvo presente en el durante la llamada para “garantizar que Netanyahu no se desviara públicamente de la versión de los hechos elaborada por la Casa Blanca”.

La oficina de Netanyahu también rechazó que este funcionario llegara a entrar en contacto con el equipo israelí, si bien reconoció que "estuvo presente durante la conversación por invitación del equipo estadounidense", sin dar más detalles.

Israel ataca Doha y Netanyahu se disculpa con Qatar

El 29 de septiembre, durante su encuentro con , Netanyahu llamó a su homólogo catarí para disculparse por el en Doha contra la delegación negociadora del grupo islamista Hamas en este país.

Poco después, ese mismo día, Trump anunció su propuesta de acuerdo de para Gaza en 20 puntos, aceptados por Netanyahu.

El ataque contra la capital catarí del 9 de septiembre acabó con cinco miembros de , ninguno parte del equipo negociador, aunque uno de ellos era el hijo del líder de la delegación, Jalil Al Haya. También mató a un agente de seguridad catarí.

Entonces, Qatar calificó el ataque como un acto de “agresión” y de “”.

