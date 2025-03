Zelensky lamenta altercado con Trump en el Despacho Oval; pide volver a cooperar con el mandatario de EU

Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, lamentó este martes la deriva que tomó su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del pasado viernes en el Despacho Oval y abogó por “arreglar las cosas” y reanudar “la cooperación y la comunicación” entre ambas partes de una forma constructiva.

“Quiero reiterar el compromiso de Ucrania con la paz”, escribió Zelensky en su cuenta de X, después de que fuera acusado por Trump de no estar interesado en poner fin a la guerra. "Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump por una paz duradera", dijo también el jefe del Estado ucraniano.

"Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie quiere la paz más que los ucranianos", aseguró, un día después de que Estados Unidos decidiera suspender la ayuda militar a Ucrania, según dijeron funcionarios de la Casa Blanca a medios estadounidenses.

Zelensky se declaró dispuesto "a trabajar con rapidez para poner fin a la guerra, y las primeras etapas podrían ser la liberación de prisioneros y una tregua en el cielo -prohibición de misiles, aviones no tripulados de largo alcance, bombas sobre la energía y otras infraestructuras civiles- y una tregua en el mar inmediatamente, si Rusia hace lo mismo. Después queremos avanzar muy rápido en todas las etapas siguientes y trabajar con Estados Unidos para llegar a un acuerdo final sólido".

El líder ucraniano aseguró que "valoramos mucho lo que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania a mantener su soberanía e independencia. Y recordamos el momento en que las cosas cambiaron cuando el presidente Trump proporcionó jabalinas a Ucrania. Estamos agradecidos por ello".

Zelensky reconoció que "nuestra reunión en Washington, en la Casa Blanca, el viernes, no fue como se suponía que debía ser. Es lamentable que haya sucedido así. Es hora de hacer las cosas bien. Nos gustaría que la cooperación y la comunicación futuras fueran constructivas".

Durante su encuentro con los medios, Zelensky, Trump y el vicepresidente JD Vance comenzaron a alzar la voz y Vance acusó al ucraniano de no ser "suficientemente agradecido". Tras el enfrentamiento, un acuerdo de minerales que debían firmar Zelensky y Trump no fue firmado y el ucraniano abandonó la Casa Blanca, después de que el presidente estadounidense lo acusara de "no estar listo" para acordar la paz con Rusia.

"En cuanto al acuerdo sobre minerales y seguridad, Ucrania está dispuesta a firmarlo en cualquier momento y en cualquier formato conveniente. Consideramos este acuerdo como un paso hacia una mayor seguridad y unas garantías de seguridad sólidas, y espero sinceramente que funcione eficazmente", concluyó Zelensky.

