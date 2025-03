Washington.— El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó ayer una “pausa” en la ayuda estadounidense a Ucrania, tras una desastrosa reunión en el Despacho Oval en la que Trump intentó presionar a su par ucraniano, Volodimir Zelensky, para entablar conversaciones de paz con Rusia.

Medios estadounidenses, incluyendo Bloomberg, Fox News y la agencia noticiosa Associated Press, citaron a fuentes del Departamento de Defensa y la Casa Blanca, según las cuales Trump está centrado en alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de más de tres años desencadenada por la invasión de Ucrania por Rusia.

En ese sentido, dijeron que el mandatario estadounidense quiere ver a Zelensky “comprometido” con ese objetivo. El funcionario de la Casa Blanca dijo a la AP que Washing- ton está “haciendo una pausa y revisando” su ayuda a Ucrania para “asegurarse de que está contribuyendo a una solución”.

Bloomberg señala que la pausa se mantendrá vigente hasta que Trump determine que el liderazgo ucraniano demuestra un “compromiso de buena fe” con la paz.

La pausa implica, dijo esta fuente, que toda la ayuda militar de Estados Unidos que no está actualmente en Ucrania se detendría, incluidas las armas en tránsito en aviones y barcos o esperando en zonas de tránsito en Polonia.

Trump tomó la decisión de paralizar la ayuda militar a Ucrania tras reunirse este lunes con su equipo, entre otros los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, para evaluar si seguirá enviando armas a Kiev y definir su postura hacia Ucrania tras el choque con Zelensky.

Trump intensificó sus amenazas contra Zelensky, a quien acusa de no querer la paz con Rusia.

“No debería ser tan difícil llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo podría concretarse muy rápidamente”, declaró este lunes el mandatario estadounidense a periodistas.

“Ahora bien, quizá haya alguien que no quiera llegar a un acuerdo, y si ese alguien no quiere un acuerdo, creo que esa persona no estará ahí por mucho más tiempo”, añadió.

Trump también dijo que su par ucraniano debería ser más “agradecido” por la ayuda estadounidense, aunque no dio por muerto el acuerdo sobre minerales que Zelensky debía firmar en Washington la semana pasada y en virtud del cual Estados Unidos tendría acceso a tierras raras ucranianas.

En un video publicado el lunes por la noche, el jefe del Estado ucraniano reiteró su petición de obtener garantías de seguridad.

“Fue la falta de garantías de seguridad para Ucrania hace 11 años lo que permitió a Rusia comenzar la ocupación de Crimea y la guerra en el Donbás, y después la falta de garantías de seguridad permitió a Rusia lanzar una invasión a gran escala”, dijo.

En reacción a declaraciones hechas el domingo en Londres, en las que Zelensky consideró “que un acuerdo que pusiera fin a la guerra [está] muy, muy lejos”, Trump lo amenazó en su red Truth Social con: “¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelensky, y EU no lo tolerará por mucho más tiempo!”. “Este tipo no quiere la paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos”, dijo el magnate, que el viernes había advertido que dejaría sola a Ucrania si no era más conciliadora.

Zelensky dijo ayer que cuenta con el apoyo de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia. “Estamos trabajando con Estados Unidos y nuestros socios europeos y esperamos el apoyo de Estados Unidos en el camino hacia la paz. La paz es necesaria lo antes posible”, dijo el mandatario ucraniano en X. Agregó que se están llevando a cabo “conversaciones y otros pasos” para poner fin a la guerra.

“Es muy importante que intentemos que nuestra diplomacia sea realmente sustantiva para poner fin a esta guerra lo antes posible”, insistió. “Necesitamos una paz real, y los ucranianos son los que más la desean porque la guerra arruina nuestras ciudades y pueblos. Perdemos a nuestra gente. Necesitamos detener la guerra y garantizar la seguridad”.

Haciéndose eco de los comentarios del presidente estadounidense, el Kremlin, que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, afirmó este lunes que habría que “forzar a Zelensky” a firmar un acuerdo para terminar con el conflicto porque actualmente “no quiere la paz”.

El presidente ucraniano recordó que se había ofrecido a dimitir a cambio de la paz y de que Ucrania se incorpore a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que significaría que él ya habría “cumplido [su] misión”.

Pero Trump dijo la semana pasada que los ucranianos pueden “olvidarse” de la idea de entrar en la OTAN, antes incluso de recibir a Zelensky en Washington.

Europa, por su propia seguridad

Los mandatarios de Reino Unido y Francia están encabezando una iniciativa diplomática desesperada para reforzar la seguridad de Europa, fortalecer las defensas de Ucrania y asegurarse de que el gobierno de Trump no intente obtener un alto el fuego en términos que recompensen a Moscú por invadir a su vecino. “Estamos en una encrucijada en la historia”, declaró Starmer sombríamente después de una cumbre el domingo que convocó en apoyo a Kiev, luego de tres años de una guerra desgastante. Además de aumentar el gasto en defensa, los planes significan incrementar el apoyo a Ucrania, elaborar un plan de paz del que Kiev sea el centro y reforzar las defensas de Ucrania tras un alto el fuego. Francia y el Reino Unido están trabajando para animar a otros países a enviar soldados a Ucrania.