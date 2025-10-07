Más Información

El primer ministro israelí, , aseguró en su primera declaración pública tras la festividad judía del , que el país afronta días críticos a fin de lograr los objetivos de la actual ofensiva bélica en Gaza, que hoy cumple dos años.

"Ciudadanos de , nos encontramos en días decisivos. Seguiremos trabajando para lograr todos los objetivos de la guerra: el regreso de todos los secuestrados, la eliminación del régimen de Hamas y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel", dijo la Oficina de Netanyahu en un comunicado.

Sus palabras coinciden con el segundo aniversario desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 que causaron mil 200 muertos, y del inicio de la respuesta israelí con más de 67 mil palestinos fallecidos, la mayoría civiles.

"Bibi" añadió que tanto él como su mujer Sara inclinan hoy la cabeza en memoria de los "mártires y caídos" cuyas imágenes quedarán grabadas, ha dicho, en sus corazones "para siempre".

Franja de Gaza. Foto: de EYAD BABA. AFP
Franja de Gaza. Foto: de EYAD BABA. AFP

"Abrazamos con cariño a las familias en duelo, deseamos una pronta recuperación a los heridos en cuerpo y alma y, por supuesto, seguimos trabajando por todos los medios para que todos los secuestrados, tanto vivos como caídos, regresen", insistió.

Además, Bibi aseguró que la "guerra de resurgimiento en siete frentes" -en alusión a los ataques librados contra Irán, Yemen, o Hezbolá en Líbano, entre otros- "es una guerra crucial" para la existencia y el futuro de Israel.

"Juntos rompimos el eje iraní, juntos transformamos el rostro de Medio Oriente, juntos aseguraremos la eternidad de Israel", añadió.

Familiares se reúnen para conmemorar a las víctimas

Cientos de miles de personas se reunieron esta noche en el parque Yarkon, el recinto al aire libre más grande de Tel Aviv, para un evento conmemorativo nacional organizado por familiares de víctimas, rehenes y supervivientes del ataque de hace dos años.

El encuentro en Tel Aviv, en el que participan familiares de los cautivos -aún 48 siguen retenidos en Gaza- ha sido promovido por el movimiento Kumu, compuesto, según la prensa local, por familias afectadas por el 7 de octubre y que buscan presionar por un cambio en el liderazgo de Israel.

En el evento, retransmitido también en directo desde la Plaza de los Rehenes, cientos de miles de israelíes han guardado un minuto de silencio por las víctimas y escuchado actuaciones musicales.

