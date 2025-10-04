Más Información
Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios
"Nos trataron como animales", denuncian activistas de la flotilla Global Sumud deportados por Israel
Así quedó publicada la nueva norma para el traslado de gas LP; incluye gobernador de velocidad y GPS
Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala
Sheinbaum reconoce legado de AMLO en documental; "no somos la misma persona, gobernamos de manera distinta", dice
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza "en los próximos días".
"Esperamos que, en los próximos días, durante la festividad de Sucot, podamos anunciar el regreso de todos nuestros rehenes", declaró en un mensaje a la nación el premier israelí. La festividad del Sucot se realizará del 6 al 13 de octubre.
Netanyahu añadió que "lo que provocó el cambio en la postura de Hamas fue únicamente la presión militar y política que aplicamos".
Lee también Guerra en Gaza: Israel y Hamas tendrán conversaciones indirectas en Egipto sobre liberación de rehenes
"Sucederá pronto"
Mencionó que "algunos dijeron que no podríamos liberar a todos nuestros rehenes sin una retirada total de la Franja. Así que les digo: sucederá pronto. He ordenado a los equipos que vayan a Egipto para ultimar los detalles".
El premier israelí agregó que "la intención es concluir estas negociaciones en unos días", y agregó que hasta este momento ha recuperado 207 rehenes.
"Nunca me di por vencido con el resto de los rehenes. Y nunca me di por vencido con el resto de los objetivos de la guerra", dijo.
Lee también "Nos trataron como animales", denuncian activistas de la flotilla Global Sumud deportados por Israel
"Maniobra diplomática que cambió la situación"
Netanyahu afirmó que coordinó con el presidente estadounidense Donald Trump, "una maniobra diplomática que cambió la situación de inmediato", mientras las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) avanzaban hacia la Ciudad de Gaza. "En lugar de aislar a Israel, Hamas quedará aislado", aseguró.
En la primera etapa, detalló, todos los rehenes serán liberados y las FDI se reubicarán en posiciones que les permitan seguir vigilando Gaza.
Lee también Guerra en Gaza: Israel y Hamas tendrán conversaciones indirectas en Egipto sobre liberación de rehenes
Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio anunció que el lunes Egipto recibirá a delegaciones de Hamas e Israel para conversar y discutir los detalles de la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos según el plan de Trump.
mcc