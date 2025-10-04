El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza "en los próximos días".

"Esperamos que, en los próximos días, durante la festividad de Sucot, podamos anunciar el regreso de todos nuestros rehenes", declaró en un mensaje a la nación el premier israelí. La festividad del Sucot se realizará del 6 al 13 de octubre.

Netanyahu añadió que "lo que provocó el cambio en la postura de Hamas fue únicamente la presión militar y política que aplicamos".

Lee también Guerra en Gaza: Israel y Hamas tendrán conversaciones indirectas en Egipto sobre liberación de rehenes

Combatientes de Hamas escoltan al rehén israelí Omer Wenkert antes de entregarlo a la Cruz Roja en el campo de refugiados de Al Nusairat, en el centro de la Franja de Gaza, el 22 de febrero de 2025. Foto: EFE

"Sucederá pronto"

Mencionó que "algunos dijeron que no podríamos liberar a todos nuestros rehenes sin una retirada total de la Franja. Así que les digo: sucederá pronto. He ordenado a los equipos que vayan a Egipto para ultimar los detalles".

El premier israelí agregó que "la intención es concluir estas negociaciones en unos días", y agregó que hasta este momento ha recuperado 207 rehenes.

"Nunca me di por vencido con el resto de los rehenes. Y nunca me di por vencido con el resto de los objetivos de la guerra", dijo.

Lee también "Nos trataron como animales", denuncian activistas de la flotilla Global Sumud deportados por Israel

"Maniobra diplomática que cambió la situación"

Netanyahu afirmó que coordinó con el presidente estadounidense Donald Trump, "una maniobra diplomática que cambió la situación de inmediato", mientras las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) avanzaban hacia la Ciudad de Gaza. "En lugar de aislar a Israel, Hamas quedará aislado", aseguró.

En la primera etapa, detalló, todos los rehenes serán liberados y las FDI se reubicarán en posiciones que les permitan seguir vigilando Gaza.

Milicianos enmascarados de Hamas liberaron a ocho rehenes el jueves 30 de enero de 2025, como parte del alto al fuego en la Franja de Gaza. Foto: AP

Lee también Guerra en Gaza: Israel y Hamas tendrán conversaciones indirectas en Egipto sobre liberación de rehenes

Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio anunció que el lunes Egipto recibirá a delegaciones de Hamas e Israel para conversar y discutir los detalles de la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos según el plan de Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc