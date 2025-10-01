Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

La mañanera de Sheinbaum, 1 de octubre, minuto a minuto

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Tras audiencias, Senado ajusta iniciativa de reforma a Ley de Amparo; se vota este miércoles

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

IPN entregará doctorado Honoris Causa a Manuela Obrador, prima de AMLO; Cárdenas y Sergio Salomón también serán galardonados

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela Rodríguez; “bastantes personas serán procesadas”, asegura

Pablo Vázquez promete justicia tras asesinato de jefe de sector en Chalco

Tras lluvias atípicas, Brugada anuncia ayuda para Iztapalapa y Tláhuac; destinarán 100 mdp para un primer apoyo a afectados

Estados Unidos considerará "cualquier " contra el territorio de Qatar como una para Washington y proporcionará al estado árabe del Golfo garantías de seguridad, dijo la Casa Blanca, después de un ataque israelí en el país el mes pasado.

"A la luz de las continuas amenazas al Estado de Qatar provocadas por la , la política de Estados Unidos es garantizar la seguridad y la integridad territorial del Estado de Qatar contra ataques externos", dijo una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, , el lunes y publicada el miércoles.

En caso de un ataque a , Estados Unidos "tomará todas las medidas legales y apropiadas, incluidas las diplomáticas, económicas y, si fuera necesario, militares, para defender los intereses de Estados Unidos y del Estado de Qatar y restaurar la paz y la estabilidad", agrega la orden.

El acuerdo llega después de un contra el principal aliado regional de Estados Unidos, el 9 de septiembre, que tenía como objetivo dirigentes del movimiento islamista que estaban discutiendo una propuesta de paz de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, , llamó al primer ministro de Qatar desde la Casa Blanca el lunes para disculparse por los ataques y prometer que no volvería a hacerlo.

Netanyahu estaba en Washington para reunirse con el presidente de , Donald Trump. Ambos anunciaron su compromiso con una iniciativa de paz para Gaza impulsada por el mandatario estadounidense, y que ahora debe ser aceptar por Hamas.

Estados Unidos tiene en Qatar su base militar más grande en el Golfo, en la región de Al Udeid, que también alberga una sede regional del Comando Central de Estados Unidos.

