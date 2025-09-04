Extranjera insulta y golpea a cantante en Guadalajara; video causa indignación en redes sociales

Extranjera insulta y golpea a cantante en Guadalajara

El video original fue compartido por la usuaria de TikTok @Mohnykallhas, quien escribió “Hoy mientras celebraba las festividades de mi país cantando música mexicana fui interrumpida por una extranjera”.

Ante las ofensas de la extranjera, la cantante le pidió que se detuviera, exigió respeto y le habló su idioma: “Stop, you are in Mexico, respect”, mencionó. Posteriormente la mujer de la tercera edad se abalanzó contra ella para quitarle el micrófono y la golpeó en la cabeza.

🆘SE PUSO #CRAZY LA #GRINGA

🚨‼️NOS QUIEREN GENTRIFICAR Y PEGARNOS‼️😡EXTRANJERA INSULTA Y GOLPEA A CANTANTE EN GDL 🎤👊💥#DenunciaCiudadana 🗣️



📌 Hola, buenas madrugadas, el día de ayer por la tarde fui agredida por una extranjera mientras trabajaba cantando música mexicana… pic.twitter.com/0y2LrGRVxf — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 4, 2025

Cabe mencionar, que la intérprete no perdió la paciencia, al contrario, interactuó con su audiencia para pedir ayuda: “Alguien llame a la policía porque hasta eso… quieren gentrificar y pegarnos”, exclamó.

El momento causó indignación entre los cibernautas, quienes comentaron mensajes de apoyo para la cantante.

"Que la loca esa extranjera que vaya a su país eso merece una denuncia"

"no puedo creer la intolerancia de esa mujer, no le haces daño a nadie"

"Hasta cuándo van a aplicarles la ley a estos extranjeros"

"No tiene sentido lo que grita la extranjera"

