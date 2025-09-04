Más Información

Extranjera insulta y golpea a cantante en Guadalajara; video causa indignación en redes sociales

Extranjera insulta y golpea a cantante en Guadalajara; video causa indignación en redes sociales

McDonald’s lanza menú de Grimace Shake con bebida peculiar; ¿cuánto cuesta y qué contiene?

McDonald’s lanza menú de Grimace Shake con bebida peculiar; ¿cuánto cuesta y qué contiene?

Hollow Knight: Silksong ya está disponible; salida del videojuego colapsa la red de Steam

Hollow Knight: Silksong ya está disponible; salida del videojuego colapsa la red de Steam

Video: Mujer agrede a joven en Metrobús de CDMX por supuesta infección en el ojo; la bautizan como “Lady Herpes”

Video: Mujer agrede a joven en Metrobús de CDMX por supuesta infección en el ojo; la bautizan como “Lady Herpes”

¿Quién es Marian Izaguirre?; emiten alerta por desaparición de tiktoker en Michoacán

¿Quién es Marian Izaguirre?; emiten alerta por desaparición de tiktoker en Michoacán

En ‘X’ se está viralizando el video de la agresión que sufrió una cantante en la vía pública, quien se encontraba transmitiendo su presentación en un live de y fue sorprendida por los insultos de una .

La mujer interpretaba música regional a las afueras de un mercado en Guadalajara, cuando entre el público se le acercó una extranjera para insultarla, la cantante continuó con la canción, sin embargo la mujer se aproximó e intentó arrebatar el micrófono.

Leer también:

Extranjera insulta y golpea a cantante en Guadalajara

El video original fue compartido por la usuaria de TikTok @Mohnykallhas, quien escribió “Hoy mientras celebraba las festividades de mi país cantando música mexicana fui interrumpida por una extranjera”.

Ante las ofensas de la extranjera, la cantante le pidió que se detuviera, exigió respeto y le habló su idioma: “Stop, you are in Mexico, respect”, mencionó. Posteriormente la mujer de la tercera edad se abalanzó contra ella para quitarle el micrófono y la golpeó en la cabeza.

Leer también:

Cabe mencionar, que la intérprete no perdió la paciencia, al contrario, interactuó con su audiencia para pedir ayuda: “Alguien llame a la policía porque hasta eso… quieren gentrificar y pegarnos”, exclamó.

El momento causó indignación entre los cibernautas, quienes comentaron mensajes de apoyo para la cantante.

  • "Que la loca esa extranjera que vaya a su país eso merece una denuncia"
  • "no puedo creer la intolerancia de esa mujer, no le haces daño a nadie"
  • "Hasta cuándo van a aplicarles la ley a estos extranjeros"
  • "No tiene sentido lo que grita la extranjera"

@mkurbana

Hoy mientras celebraba las festividades de mi país cantando música mexicana fuí interrumpida por una extranjera. . . . @Ale Ortega @floramargoo @Juncal Solano @ATÁLIA Tallas Extras Apoyenme a compartir porfavor 🤝 México para los mexicanos. #vivamexico🇲🇽 #gentrificacion #gentrificacionmexico #tiktoklive #cantandoenlacalle

♬ sonido original - 💎 Mohny Kallhas

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses