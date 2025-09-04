Extranjera insulta y golpea a cantante en Guadalajara; video causa indignación en redes sociales

Más Información
En ‘X’ se está viralizando el video de la agresión que sufrió una cantante en la vía pública, quien se encontraba transmitiendo su presentación en un live de TikTok y fue sorprendida por los insultos de una extranjera.
La mujer interpretaba música regional a las afueras de un mercado en Guadalajara, cuando entre el público se le acercó una extranjera para insultarla, la cantante continuó con la canción, sin embargo la mujer se aproximó e intentó arrebatar el micrófono.
Extranjera insulta y golpea a cantante en Guadalajara
El video original fue compartido por la usuaria de TikTok @Mohnykallhas, quien escribió “Hoy mientras celebraba las festividades de mi país cantando música mexicana fui interrumpida por una extranjera”.
Ante las ofensas de la extranjera, la cantante le pidió que se detuviera, exigió respeto y le habló su idioma: “Stop, you are in Mexico, respect”, mencionó. Posteriormente la mujer de la tercera edad se abalanzó contra ella para quitarle el micrófono y la golpeó en la cabeza.
Cabe mencionar, que la intérprete no perdió la paciencia, al contrario, interactuó con su audiencia para pedir ayuda: “Alguien llame a la policía porque hasta eso… quieren gentrificar y pegarnos”, exclamó.
El momento causó indignación entre los cibernautas, quienes comentaron mensajes de apoyo para la cantante.
