"Sé de parte de quién es"; Adán dice saber quién está detrás de filtraciones

Netanyahu acepta plan de paz de Trump para Gaza; falta Hamas

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

VIDEO: Repartidor escapa de agentes del ICE en Chicago y se vuelve viral

Dan 11 años de prisión a “El Haza” por atentado a Ciro Gómez Leyva; se le acusa de tentativa de homicidio calificado

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

No es sólo una; ¿Cuántas veces se ha roto récord de lluvias en CDMX este 2025?

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

Caracas.- El presidente de Venezuela, , firmó un decreto de conmoción externa ante las que denuncia como "amenazas" de Estados Unidos, informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en la nación suramericana.

La funcionaria explicó que este decreto "le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad" en caso de que "se llegara a atrever a agredir" a Venezuela, cerca de cuyas aguas el país norteamericano mantiene un despliegue militar para, según la administración de Donald Trump, combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como un plan para provocar un "cambio de régimen".

"Lo que hoy hace el Gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra (secretario de Estado estadounidense) Marco Rubio contra Venezuela es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas", afirmó.

En el encuentro, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la también ministra de Hidrocarburos aseguró que el decreto "se activaría de manera inmediata" si las fuerzas militares estadounidenses "se atreviesen" a llevar a cabo "cualquier tipo de agresión".

En ese escenario, prosiguió, Maduro tendría "facultades especiales" para, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su "pleno funcionamiento", y activar "todos los planes de seguridad ciudadana".

El jefe de Estado también pudiera tomar medidas como el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas en resguardo, dijo, de la integridad territorial venezolana.

En suma, afirmó que el decreto busca proteger "la soberanía, la independencia y los intereses vitales y estratégicos" de Venezuela "frente a cualquier grave violación y agresión que haya ocurrido" de manera externa contra el territorio nacional.

Además, Rodríguez advirtió que "no se permitirá a nadie dentro o fuera del territorio que promueva, que apoye, que facilite o que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela, y -advirtió- sería juzgado según las leyes de la república y con las plenas garantías de la Constitución".

"Ya basta de los extremistas", agregó la funcionaria, quien explicó que esta medida forma parte de los mecanismos de defensa que han sido estudiados por el Ejecutivo.

La carta magna venezolana establece que podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior "en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones".

Según la Constitución, el decreto "será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional (Parlamento) o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad".

desa/mgm

