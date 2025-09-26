Más Información
El Ejército de Estados Unidos está preparando ya planes para atacar a narcotraficantes sobre territorio venezolano dentro de unas semanas, según adelantó este viernes la cadena NBC News citando dos funcionarios estadounidenses anónimos cercanos al asunto.
NBC cita también a otras dos personas cuyos nombres no desvela y que están familiarizadas con estos planes de bombardear a traficantes de drogas en Venezuela, una acción que supondría una tremenda escalada en una situación ya de por sí muy tensa ante el nutrido despliegue militar que ha realizado Washington en el sur del Caribe desde este pasado verano.
Aunque los ataques podrían suceder en pocas semanas, el presidente Donald Trump aún no ha aprobado ninguna decisión, declararon las fuentes, que apuntaron a que lo que se está planeando son ofensivas con drones contra individuos concretos y laboratorios de drogas.
NBC consultó sobre el tema a la Casa Blanca, que remitió a una declaración que hizo recientemente Trump: “Veremos qué pasa. Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, sus narcotraficantes y sus drogas. Es inaceptable”. El Pentágono se negó a hacer comentarios.
El gobierno Trump ha dicho que el contingente estadounidense, compuesto por destructores, buques de transporte anfibio, un submarino de propulsión nuclear o aviones de combate, ha destruido ya cuatro narcolanchas en aguas del Caribe que partieron supuestamente de Venezuela con drogas a bordo.
Washington acusa al gobierno de Nicolás Maduro de integrar la cúpula del Cartel de los Soles, una organización de la que apenas existe documentación y que según la Casa Blanca envía cargamentos de droga a Estados Unidos
Por su parte, Venezuela considera que el operativo militar en el Caribe solo busca ejercer presión para apartar al chavismo del poder.
Las fuentes consultadas por NBC aseguraron que la reciente escalada militar estadounidense responde en parte a que el gobierno del magnate neoyorquino considera que el régimen de Nicolás Maduro no está haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de drogas desde su país.
Maduro escribió recientemente una carta a Trump pidiendo retomar el diálogo con el enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, y apartar de los asuntos bilaterales al secretario de Estado, Marco Rubio, al que Caracas considera un elemento tóxico en los intercambios.
Trump le quitó peso a la misiva y al ser preguntado por la posibilidad de ataques en territorio venezolano, se limitó a decir "bueno, ya lo descubrirán".
