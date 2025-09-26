Más Información
Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; consulta aquí los municipios
Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura
Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio
Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto
Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza
Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”
Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos
Angie Miller, reportada como desaparecida, aparece en el Registro de Detenciones de la SSPC; es amiga de B-King y Regio Clown
Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión
La inusual reunión con cientos de altos mandos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, convocada para la próxima semana por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, servirá para que el máximo responsable del Pentágono exponga a generales y almirantes la nueva ética militar que el Gobierno de Donald Trump busca implementar, según informaron varios medios este viernes.
La convocatoria, que generó aparente confusión por lo inusual que resulta convocar a los mandos del ejército, está destinada a que Hegseth exponga la nueva visión que la administración Trump tiene de la cartera, a la que se acaba de rebautizar como Departamento de Guerra.
Esta última medida está en línea con lo que el propio Pete Hegseth y Donald Trump han denominado “la ética guerrera”, una visión que busca reavivar en las Fuerzas Armadas una actitud más intimidante y que incluye la eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), contra las cuales el actual Gobierno estadounidense ha arremetido en distintos frentes.
Lee también Hamas celebra boicot internacional a Netanyahu en la ONU; evidencia el "aislamiento" de Israel, afirma
"Se trata de mostrar la nueva imagen de las Fuerzas Armadas bajo la presidencia actual", explicó un funcionario de la Casa Blanca a CNN, uno de los medios que hoy citan fuentes cercanas al asunto para revelar el motivo detrás de la inusual reunión.
La junta se celebrará el martes en una base del Cuerpo de Infantería de Marina en Quantico (Virginia, a unos 60 kilómetros de Washington).
Hegseth, veterano del Ejército de Tierra, ha manifestado en repetidas ocasiones su desprecio por altos cargos que, según él, han introducido ideología liberal en la cultura militar estadounidense.
El actual secretario de Defensa ha destituido a varios generales desde que asumió el cargo a comienzos de este año, y en mayo anunció su intención de reducir en al menos un 20 % el número de generales y almirantes de cuatro estrellas. Por ello, se cree que la convocatoria de esta reunión podría servir también como punto de partida para nuevas purgas dentro del Ejército.
Un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para Israel, dice Netanyahu mientras delegados abandonan la Asamblea General de ONU
es/bmc