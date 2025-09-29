VIDEO: Repartidor escapa de agentes del ICE en Chicago y se vuelve viral

Un repartidor de Chicago se volvió viral luego de escapar de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Good Day Chicago de Fox32 presentó una parte del video en un segmento sobre las tropas federales que patrullaron en el centro de la urbe, el domingo pasado.

“Ver a agentes federales armados y enmascarados caminando por el centro… Algunos dicen que no debería pasar aquí, y otros que simplemente no tienen problema. Y luego hay un hombre que hizo algo que realmente llamó la atención”, dijo la reportera Joanie Lum.

Se oye a los agentes gritar que lo agarren, mientras empiezan a correr tras el hombre.

Los elementos también patrullaron frente al Parque Millenniunm y había varias embarcaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el río Chicago. Los agentes detuvieron a varias personas, reportó ABC7.

Uno de esos incidentes fue captado por una cámara cerca del Parque Millenniunm, donde agentes de la Patrulla Fronteriza al parecer detuvieron a una familia.

La Patrulla Fronteriza pareció capturar a otro hombre en River North, cerca de LaSalle y Clark.

Una multitud de aproximadamente 20 manifestantes gritó: “¡ICE, váyanse a casa!” a los oficiales mientras los seguían hasta la intersección de las calles Clark y Oak.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, afirmó en su cuenta de X que estaba siguiendo de cerca la situación: El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se hizo eco de preocupaciones similares tras los informes.

El presidente Donald Trump calificó a Chicago como un “desastre plagado de delincuencia” e indicó que todavía está considerando enviar tropas armadas a la ciudad de Chicago como parte de la Operación: Midway Blitz.

🇺🇸 | Un ciclista de delivery logró escapar de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) porque fue más rápido que los agentes.

