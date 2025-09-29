Más Información

"Sé de parte de quién es"; Adán dice saber quién está detrás de filtraciones

Netanyahu acepta plan de paz de Trump para Gaza; falta Hamas

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

VIDEO: Repartidor escapa de agentes del ICE en Chicago y se vuelve viral

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

No es sólo una; ¿Cuántas veces se ha roto récord de lluvias en CDMX este 2025?

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

Un repartidor de se volvió viral luego de escapar de agentes del (ICE).

Good Day Chicago de Fox32 presentó una parte del video en un segmento sobre las que patrullaron en el centro de la urbe, el domingo pasado.

“Ver a agentes federales armados y enmascarados caminando por el centro… Algunos dicen que no debería pasar aquí, y otros que simplemente no tienen problema. Y luego hay un hombre que hizo algo que realmente llamó la atención”, dijo la reportera Joanie Lum.

Se oye a los agentes gritar que lo agarren, mientras empiezan a correr tras el hombre.

Los elementos también patrullaron frente al Parque Millenniunm y había varias embarcaciones de la (CBP) en el río Chicago. Los agentes detuvieron a varias personas, reportó ABC7.

Uno de esos incidentes fue captado por una cámara cerca del Parque Millenniunm, donde agentes de la Patrulla Fronteriza al parecer detuvieron a una familia.

La Patrulla Fronteriza pareció capturar a otro hombre en River North, cerca de LaSalle y Clark.

Una multitud de aproximadamente 20 manifestantes gritó: “, váyanse a casa!” a los oficiales mientras los seguían hasta la intersección de las calles Clark y Oak.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, afirmó en su cuenta de X que estaba siguiendo de cerca la situación: El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se hizo eco de preocupaciones similares tras los informes.

El presidente Donald Trump calificó a Chicago como un “desastre plagado de delincuencia” e indicó que todavía está considerando enviar tropas armadas a la ciudad de Chicago como parte de la Operación: Midway Blitz.

