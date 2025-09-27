Más Información

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

¡Podio para México!: Kenia Lechuga consigue medalla de bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

A 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa padres marchan en la CDMX; “Ejército, un muro que se tendrá que derribar”

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Jueza cita a comparecer a contralmirante Fernando Farías implicado en red de huachicol en Aduanas

Encapuchados causan pintas en zona Centro; hay saldo blanco

Provocan lluvias estragos en al menos 4 estados

El presidente estadounidense, , ordenó este sábado el despliegue de tropas en Portland, en el noroeste de .

Añadió, en Truth Social, que la ciudad está "devastada por la guerra" y las tropas protegerán "cualquier instalación de ICE asediada de ataques de Antifa y otros terroristas nacionales. También autorizo ​​el despliegue de , de ser necesario".

Mencionó que la medida fue "a petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth".

El alcalde Keith Wilson dijo el viernes que los funcionarios de la ciudad estaban al tanto de una afluencia de oficiales federales en el edificio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en South Waterfront y mencionaron vehículos blindados.

En las últimas semanas, Trump habló mucho sobre Portland, mencionando que estar en la ciudad es como "vivir en el infierno" o que los manifestantes "la queman todas las noches". Había amenazado con desplegar la Guardia Nacional o más agentes federales.

Trump despliega tropas federales en ciudades demócratas

Este tercer despliegue de las tropas que ordena el mandatario, tras Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), con el que aumenta la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.

Precisamente en Portland fue fundado Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento en la actualidad.

La decisión en la ciudad de Oregón puede haber estado motivada también por el tiroteo ocurrido esta semana en Dallas (Texas) contra un centro de ICE que dejó a un inmigrante fallecido y otros dos heridos.

Portland era una de las ciudades estadounidenses señaladas como posible destino de las tropas, así como Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), San Francisco (California), Nueva Orleans (Louisiana) o St. Louis (Missouri), todas gobernadas por demócratas.

