El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este sábado el despliegue de tropas en Portland, en el noroeste de Estados Unidos.
Añadió, en Truth Social, que la ciudad está "devastada por la guerra" y las tropas protegerán "cualquier instalación de ICE asediada de ataques de Antifa y otros terroristas nacionales. También autorizo el despliegue de Fuerzas Armadas, de ser necesario".
Mencionó que la medida fue "a petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth".
El alcalde Keith Wilson dijo el viernes que los funcionarios de la ciudad estaban al tanto de una afluencia de oficiales federales en el edificio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en South Waterfront y mencionaron vehículos blindados.
En las últimas semanas, Trump habló mucho sobre Portland, mencionando que estar en la ciudad es como "vivir en el infierno" o que los manifestantes "la queman todas las noches". Había amenazado con desplegar la Guardia Nacional o más agentes federales.
Trump despliega tropas federales en ciudades demócratas
Este tercer despliegue de las tropas que ordena el mandatario, tras Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), con el que aumenta la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.
Precisamente en Portland fue fundado Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento en la actualidad.
La decisión en la ciudad de Oregón puede haber estado motivada también por el tiroteo ocurrido esta semana en Dallas (Texas) contra un centro de ICE que dejó a un inmigrante fallecido y otros dos heridos.
Portland era una de las ciudades estadounidenses señaladas como posible destino de las tropas, así como Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), San Francisco (California), Nueva Orleans (Louisiana) o St. Louis (Missouri), todas gobernadas por demócratas.
sg/mcc